Hurmanın tanesi 5 liraya satılıyor

Eminönü Mısır Çarşısı'nda ramazan alışverişi telaşı yaşanıyor. Ramazan'ın gözdesi hurma da çeşidine göre farklı fiyatla satılıyor.

Her bütçeye uygun satışı yapılan hurmaların en pahalısı ise Jumbo Kudüs hurması oldu.

TANESİ 5 LİRA, KİLOSU 140 LİRA

Sattığı en pahalı hurmanın 140 liralık Jumbo Kudüs hurması olduğunu söyleyen Muhammed Kandemir, "Bu hurmayı iriliğinden dolayı kilosunu 140 liradan satıyoruz. Tanesi ise 5 liraya denk geliyor. Bir de daha ufak Kudüs hurmaları var onları ise 3 liraya satıyoruz. Ama şunu da söylemem gerekir ki tanesi 50 kuruş olan hurmalar da var. Kimi pahalı olan hurmayı, kimi ise ucuz hurmayı tercih ediyor" dedi.

"DİĞER HURMALARA GÖRE DAHA İRİ"

Eminönü'nde esnaf Mehmet Çelik ise "Şu an elimizde en pahalı olan hurma Kudüs hurması, bu hurmanın kilosu 120 lira, tanesi ise 3 liraya satılmakta. Kudüs hurması diğer hurmalara göre daha iri. Bize de dolar bazında geldiği için fiyatı bu kadar yüksek. Aynı zamanda turistler bazen tek hurma almak istiyor" diye konuştu.

"BİR HURMAYA DA 5 LİRA VERMEM!"

Hurma almakta kararsızlık yaşadığını belirten Fatma Yavuz: "Tanesi 5 lira olan hurma nasıl alınır? Bir ailede 5 kişi olsa günlük sadece 25 lira hurma parası mı verilir? Aylık olarak hesapladığımızda neredeyse aylık bin lira oluyor."

Medine hurması almayı düşündüğünü söyleyen Neriman Şen: "Ben orta fiyatlı bir hurma alacağım. Ancak çok pahalı hurmalarda var. 5 liralık hurma ile diğer hurmalar arasında tat farkı olduğuna eminim."

"5 liraya hurma mı olur?" diye şaşıran Naim Üstünel: "Bir hurmaya da 5 lira vermem. Tane ile hurma alacağıma kilo ile alırım. Bu ramazan için hurma alışverişi yaptım. Kilosu 60 lira olan hurmadan aldım."