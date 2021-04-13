1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenlerden 'Ölüyoruz' eylemi

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren eğitim emekçilerinin sayısının artması ve aşılamanın yavaş ilerlemesi nedeniyle aralarında Eğitim Sen, Eğitim İş ve Türk Eğitim-Sen'in yer aldığı eğitim sendikaları Büyükçekmece Kaymakamlığı önünde dün bir basın açıklaması yaptı.
 13 Nisan 2021 08:16
+Aa- Yazdır
Öğretmenlerden 'Ölüyoruz' eylemi

Milliyet'ten Mine Özdemir Güneli'nin haberine göre: "Öğretmenler Ölüyor, Aşı nerede?" başlıklı açıklamada 26 eğitim emekçisinin yaşamını yitirdiği kaydedilerek, özetle şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz haftanın sonuçlarıyla birlikte 26 eğitim emekçisi ne yazık ki hayatını yitirmiştir. Hiç kimsenin bu sonuçları bir sayı olarak görme lüksü yoktur. Her biri bir candır. Önlemler yeterli düzeyde alınmış ve yaygın şekilde öğretmenler aşılanmış olsaydı bu can kayıplarının önüne geçilebilirdi. Arkadaşlarımız çaresi olmayan bir hastalıktan dolayı ölmüyorlar. Bu hastalığın aşısı artık var. Arkadaşlarımız aşıya erişemedikleri için hayatını kaybediyor."

Sendikalar, "Önlemler yeterli seviyeye gelinceye dek yüz yüze eğitim ertelenmelidir. Okullar, aşı yaygınlaştıkça kademeli olarak açılmalıdır" dedi.

Vakalar da artıyor

Her hafta okullardaki vakaları paylaşan Eğitim Sen, 5 Mart'tan 11 Nisan'a kadar olan dönemde, yaşamını yitiren öğretmen sayısının 24, pozitif veya temaslı öğretmen sayısının 3 bin 829, öğrenci sayısının 5 bin 261 ve personel sayısının 392 olduğunu açıkladı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kızılay'da hedeflenen bağış tutarının yüzde 171 üzerine çıkıldı
12 Nisan 2021 12:50		 Ankara'da fırınlarda ihtiyaç sahiplerine ücretsiz pide dağıtılacak
11 Nisan 2021 13:20
TOBB, oda ve borsalara kayıt işlemlerinde imza sirküleri şartını kaldırdı
10 Nisan 2021 10:39		 Mart ayında 16 şiddet olayında 24 sağlıkçı saldırıya uğradı
08 Nisan 2021 13:43
Başkentteki STK'lardan darbe imalı bildiriye tepki
07 Nisan 2021 16:17		 Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
07 Nisan 2021 13:05
TES-İŞ: BEDA Enerji 'nin uzlaşmaz tutumu nedeniyle TİS sonuçlanmadı
07 Nisan 2021 09:59		 Avukatlar, şiddet mağduru kadınlar için mücadele ediyor
05 Nisan 2021 19:41
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan bildiri açıklaması: Yanlış oldu
05 Nisan 2021 18:11		 'Türk öğretmeni dijital eğitime yatkınlık gösteriyor'
04 Nisan 2021 12:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:49 - Küresel piyasalar, ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı09:40 - Güne başlarken döviz fiyatları09:37 - Üniversitelilere İŞKUR desteğiyle 2.500 TL verilecek09:30 - Faizsiz konut sisteminde yeni dönem: İşte başvuruda bulunan 35 şirket09:25 - Kaçırdığı taksiyle yayaya çarpan kadın, kovalamaca sonucu yakalandı09:19 - Pentagon'dan UFO itirafı: O görüntüleri doğruladı
09:16 - Emekliler bu akşamı bekliyor! Zamlı ikramiye ne kadar olacak?09:14 - Hande Fırat'ın yüzünde deterjan patladı! İki gözünde hasar var09:11 - Antalya'da apartmanda teravih namazı! Kapıları açık bıraktılar...09:09 - Bahçesaray'da yüz yüze eğitime bir günlük kar tatili09:05 - Yeğeninin kaybolduğu gerekçesiyle site güvenliğini dövdü09:02 - İlkokul öğretmenleri için aşı randevuları açıldı
08:52 - Siber dolandırıcılar 'yardım'la kandırıyor08:46 - Dolandırıcıların yeni numarası: Maske cezası08:43 - Ramazan davulcusundan 'korona virüs bestesi'08:38 - Bakan Koca: Uğur hoca söz verdi08:37 - 12 Nisan rezaleti! 'Arkadaşım dışarı çıkma mesajı attı'
08:31 - Sivrisineği ihbar dönemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ramazan tedbirleri masada ilk gündem
Acun Ilıcalı: Namusuma söz söyletmem
Memurlar emekli olmak için Temmuz 2021 Katsayı artışını beklemeli mi?
42 muvazzaf asker, 14 görevde polis 84 kişiye FETÖ gözaltısı
Bakan Koca: Uğur hoca söz verdi
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, evliliğinin 13. yıl dönümünü kutladı
İlkokul öğretmenleri için aşı randevuları açıldı
Yerli aşıda faz-3 için gönüllü aranıyor
Hande Fırat'ın yüzünde deterjan patladı! İki gözünde hasar var
Öğretmenlerden 'Ölüyoruz' eylemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Maça Yarım saat kala,Adam eksik diye halı sahaya çağrılmak 2
şu an çalan şarkı 4
yazın yağar kar başıma 3
sidar 1
boomer 2
dolma taşı 1
tarazlanmak 1
sinoptik 1
evde yalnızken yapılanlar 2
ramazan pidesi 1
SON İLANLAR
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Akhisar Belediyesi 45 İşçi Alacak
Sivas İmralı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kayseri Felahiye İmar Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
Karabük Safranbolu Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam