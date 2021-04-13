Öğretmenlerden 'Ölüyoruz' eylemi

Milliyet'ten Mine Özdemir Güneli'nin haberine göre: "Öğretmenler Ölüyor, Aşı nerede?" başlıklı açıklamada 26 eğitim emekçisinin yaşamını yitirdiği kaydedilerek, özetle şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz haftanın sonuçlarıyla birlikte 26 eğitim emekçisi ne yazık ki hayatını yitirmiştir. Hiç kimsenin bu sonuçları bir sayı olarak görme lüksü yoktur. Her biri bir candır. Önlemler yeterli düzeyde alınmış ve yaygın şekilde öğretmenler aşılanmış olsaydı bu can kayıplarının önüne geçilebilirdi. Arkadaşlarımız çaresi olmayan bir hastalıktan dolayı ölmüyorlar. Bu hastalığın aşısı artık var. Arkadaşlarımız aşıya erişemedikleri için hayatını kaybediyor."

Sendikalar, "Önlemler yeterli seviyeye gelinceye dek yüz yüze eğitim ertelenmelidir. Okullar, aşı yaygınlaştıkça kademeli olarak açılmalıdır" dedi.

Vakalar da artıyor

Her hafta okullardaki vakaları paylaşan Eğitim Sen, 5 Mart'tan 11 Nisan'a kadar olan dönemde, yaşamını yitiren öğretmen sayısının 24, pozitif veya temaslı öğretmen sayısının 3 bin 829, öğrenci sayısının 5 bin 261 ve personel sayısının 392 olduğunu açıkladı.