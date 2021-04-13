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'Depozitoyu iade sistemini başaracağız'

Plastik atıkların doğaya zarar vermemesi için pek çok gelişmiş ülke depozito iade sistemi uygularken, ülkemizde de tek kullanımlık içecek ambalajlarında depozito gündemde.
 13 Nisan 2021 08:29
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'Depozitoyu iade sistemini başaracağız'

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde uzman isimlerden oluşturulan Türkiye Çevre Ajansı, 2022 yılında daha çok plastik atıkların geri dönüşüme kazandırılmasını amaçlıyor. Milliyet'e konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, plastik poşet uygulamasından edinilen tecrübeyle, plastik içecek ambalajlarına depozito sisteminin de başarıyla uygulanabileceğini söyledi.

Avrupa Birliği'nın plastik içecek ambalajlarına, 2025'e kadar yüzde 25, 2030'a kadar da en az yüzde 30 oranında geri dönüştürülmüş plastik standardı getirdiğine dikkat çeken Birpınar, "2029 yılına kadar ise yüzde 90 geri toplama zorunluluğu var. Öncelikli hedefimiz plastik ambalajlı içecekler. Dünyanın kaynaklarını korumayı amaçlayarak ücretli market poşetiyle geri dönüşüme ve hammadde sektörüne katkı sağladık. Poşet uygulamasından edindiğimiz tecrübe ile içecek ambalajlarına uygulanacak depozito iade sistemini de başaracağız" dedi.

TÜDİS (Türkiye Depozito İade Sistemi) Projesi'nin kıdemli danışmanı TÜÇEM Çevre Eğitim ve Atık Yönetimi Derneği Başkanı Aynur Acar da, "Yüzlerce şubeli zincir marketlerden mahallelerin vazgeçilmez esnafları bakkallara ve akaryakıt istasyonlarına kadar geniş yelpazede, içecek ambalajlarına ücret iadesi yani depozito uygulanacak. 2022 yılında yaklaşık 23 milyar içecek ambalajının sisteme iadesiyle Türk sanayisine 'Temiz Atık Temiz Hammadde' sağlanacak" dedi.

'9 milyar su ambalajı geri dönüşüme'

Acar, "Su en çok tüketilen ve ne yazık ki ambalajı her yere kolayca atılan bir ürün. Gittiğimiz her yere götürdüğümüz için çevreyi en çok kirleten ambalaj suya ait. Yaklaşık 9 milyar su ambalajının geri dönüşüme kazandırılması ilk hedef" dedi.
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