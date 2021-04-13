Sivrisineği ihbar dönemi

Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre: Mobil sistem veya web aracılığı ile hizmet verecek uygulama hakkında bilgi veren İBB Sağlık Daire Başkanı Uzm. Dr. Önder Yüksel Eryiğit, "Sahada aplikasyonu indirmiş kişi bir tane sivrisinek gördü diyelim. O sivrisineğin fotoğrafını çekecek. O uygulamada yer alan hangi sineğe benziyorsa onu işaretleyip bize iletecek. Biz de o aplikasyondan o sivrisineğin hangi lokasyonda olduğunu göreceğiz. Ekiplerimiz o sahaya gidecek. Ve çalışmaları yapacağız" dedi. Şu an 5 ilçede pilot çalışmaların sürdüğünü belirten Eryiğit, uygulamanın bu yaz kullanılmaya başlanacağını duyurdu.

Yüzde 80 insan kaynaklı

İstanbul'da 190 bin sivrisinek kaynağının bulunduğunu ve bunların yüzde 80'nin insan eliyle oluştuğunu ifade eden Eryiğit, sivrisinekle mücadelede vatandaşların sürece mutlaka dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Eryiğit, "Tüm İBB çalışanlarına, bu aplikasyonu indirmelerini söyleyeceğiz. Ayrıca İstanbullulara da bunun duyurusunu yapıp onlardan da bu uygulamayı yüklemelerini isteyeceğiz" diye konuştu.

Tuzaklar kurulacak

İstanbul'da belirlenen noktalara ovitrap adı verilen sivrisinek tuzakları kurulacağını ifade eden İBB Sağlık Daire Başkanı Eryiğit, "Ovitrap, sivrisineklerin özellikle istilacı türlerinin yumurta bırakmaları için çekici bir tuzak çeşididir. Ovitrapların içerisinde, dil çubuğuna benzeyen, yüzeyi pürüzlü bir ahşap materyal bulunuyor. Belirli periyotlarla kontrol edilecek olan bu ovitrapların içerisindeki ahşap materyaller değiştirilecek ve üzerindeki sivrisinek yumurtaları sayılarak popülasyon dinamikleri belirlenecek. Popülasyon tespit edilen alanlarda fiziksel ve biyolojik mücadele yapılarak sivrisinek yoğunluğunun artması engellenecek" ifadelerini kullandı.