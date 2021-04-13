12 Nisan rezaleti! 'Arkadaşım dışarı çıkma mesajı attı'

Milliyet'tin özel haberine göre: Sosyal medya platformu Twitter'da dün '12 Nisan' etiketi trend topic (TT) oldu. Merak uyandıran 12 Nisan etiketinin, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından 12 Nisan'ı 'Toplu Tecavüz Katliam Günü' ilan etmesinden dolayı TT olduğu ortaya çıktı. 12 Nisan etiketiyle yapılan korkunç ifadeler kan dondururken, kadına şiddeti, cinsel saldırıyı mizah konusu haline getiren kişilere sosyal medyada tepki yağdı. Paylaşımlar sonrası kadınların birbirlerine 'Dışarı çıkarken dikkatli ol', 'Yarın dışarıya çıkacaksan dikkat et, yanına sert bir cisim al. KADES'i indir. Mümkünse dışarı çıkma' gibi mesajlar attığı görüldü.

'SOSYAL MEDYA TERÖRÜ'

Emniyet Genel Müdürlüğü de 12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımların sosyal medya terörü olduğuna dikkat çekerek, "Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

'BUNUN NERESİ KOMİK?'

TT olan etiketten sonra yapılan bazı paylaşımlar ise şöyle;

- "Uykum kaçtığı için yarın da doktora gideceğim diye, kendimi uyutabilmek için tatlı tatlı masal uyduruyordum kendime. Arkadaşım, 'Yarın sakın dışarı çıkma' diye mesaj attı ve olayı anlattı. Şu an hüngür hüngür ağlıyorum. Uyurken bile korkmamıza sebep oldular. Bu gece uyku haram bana..."

- "Okula bugün gitmiyorum. Çünkü korkuyorum. Bazen saatlerce oturup ağlamak istiyorum. Hala beni bu ülkede tutmak istiyorlar. Ben kendi halkımdan kendi vatanımdan korkuyorum. Güvenli olmayan bir yerde incecik bir ipin üzerinde yaşıyorum. Ülkemdeki insanlar asla düzelmeyecek..."

- "Sabah korkup annemi işe bıraktım. Bize bunu yaşatanların canı cehenneme..."

- "Ben çantamda makyaj malzemesi taşımak istiyorum, biber gazı değil. Tecavüz gibi bir konuda mizah yaptığını sanan bir ülke. Bundan daha acınası bir şey yok..."

- "Bir grup toplanmış 12 Nisan'ı tecavüz günü ilan edip paylaşımlar yapmış. İşin acı tarafı tecavüz üzerinden mizah adı altında söyleyenleri savunanlar olması. Bugüne inanabilecek kadar kansızların da var olması. Bu komik değil..."

- Kadınların öldürüldüğü, tecavüz edip yok edildiği bir günü ilan etmek komik değil kıyamettir. Nasıl böyle bir şey yaparsınız, sizde vicdan yok mu? Bunun neresi komik? Tedavi olun..."