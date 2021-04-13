Ramazan davulcusundan 'korona virüs bestesi'
|13 Nisan 2021 08:43
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İstanbul'da Ramazan ayının ilk gecesinde sahur vakti için mani ve ilahiler eşliğinde davullar çalındı. Sokağa çıkan Ramazan davulcusu Rıdvan Akçay, korona virüse karşı bestelediği ilahisiyle dikkat çekerek vatandaşları ilk sahura uyandırdı.
11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk gecesinde sahur vakti için davulcular sokaklara çıktı.
Mani ve ilahiler eşliğinde davullar çalındı. Ramazan davulculuğu yapan Rıdvan Akçayır, pandemiye karşı söylediği korona virüs bestesiyle sokaklarda davul çalarak vatandaşları Ramazanın ilk gecesinde sahura uyandırdı. Öte yandan Akçayır'ın arkadaşı Kadir Karalıkaş ise çeşitli manilerle kendisine eşlik etti. Dikkatleri üzerlerine çeken Ramazan davulcularını kimi vatandaşlar cep telefonları ile kayıt altına alırken kimileri ise sepet salarak onlara bahşiş verdi.
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