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Dolandırıcıların yeni numarası: Maske cezası

Koronavirüs salgının artışını engellemek amacıyla, vatandaşlara kesilen maske cezaları, dolandırıcılar için yeni bir kapı oldu
 13 Nisan 2021 08:46
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Dolandırıcıların yeni numarası: Maske cezası

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre: Dolandırıcılar, oltalama yöntemi ile, bir cep telefonu numarasından vatandaşların telefonlarına SMS yolu ile mesaj gönderiyor. Söz konusu mesajda, "Sayın vatandaşımız, hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında 985 TL maske cezası uygulanmıştır. Detaylı bilgi için" denilerek, kişi, bir linke yönlendiriliyor.

Linke tıklanması durumunda, vatandaşların kişisel bilgi ve banka hesapları elde edilmeye çalışıyor. Uzmanlar, bilinmeyen numaralardan ve maillerden gelen bu tip linklerin açılmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.

Maske takmadığı gerekçesiyle hakkında işlem yapılan kişi e-Devlet ya da İnteraktif Vergi Dairesi sistemine giriş yaparak, gerekli sorgulamaları yapabilir. Öncelikle, kısıtlamaları ihlal eden vatandaşlara işlemler anında, yazılı olarak sahadaki görevli personel tarafından yapılıyor. Mesajda belirtildiği gibi, vatandaşlara uzaktan ya da arkadan bu yolla herhangi bir ceza gönderilme uygulaması bulunmuyor. Dolandırıcıların attığı mesajda, maske takmama cezası 985 TL olarak belirtilirken, yasal mevzuatta ise maske takmamanın cezası 900 TL.
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