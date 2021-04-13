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İlkokul öğretmenleri için aşı randevuları açıldı

İlkokul öğretmenleri için aşı randevuları açıldı. MHRS ve e-Nabız üzerinden randevu oluşturabilir
 13 Nisan 2021 09:02
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İlkokul öğretmenleri için aşı randevuları açıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada 2-3 hafta içinde ilkokul öğretmenlerinin aşılanmasını yapacağız demişti. 8 ve 12. sınıf öğretmenlerinin de aşılamalarını erken dönemde yapmak istediklerini vurgulamıştı.

Bakan'ın yaptığı açıklama üzerine bugün itibariyle ilkokul öğretmenleri için aşı randevuları açıldı.

Öğretmenler aşı randevularını MHRS ve e-nabız üzerinden alabilir.
Memurlar.Net
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