İlkokul öğretmenleri için aşı randevuları açıldı
İlkokul öğretmenleri için aşı randevuları açıldı. MHRS ve e-Nabız üzerinden randevu oluşturabilir
|13 Nisan 2021 09:02
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada 2-3 hafta içinde ilkokul öğretmenlerinin aşılanmasını yapacağız demişti. 8 ve 12. sınıf öğretmenlerinin de aşılamalarını erken dönemde yapmak istediklerini vurgulamıştı.
Bakan'ın yaptığı açıklama üzerine bugün itibariyle ilkokul öğretmenleri için aşı randevuları açıldı.
Öğretmenler aşı randevularını MHRS ve e-nabız üzerinden alabilir.
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