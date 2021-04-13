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Yeğeninin kaybolduğu gerekçesiyle site güvenliğini dövdü

Bursa'da evlerinde yeğenini göremeyen şahıs site güvenliğini dövdü. Dövme anı ise anbean kameralara yansıdı
 13 Nisan 2021 09:05
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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi evlerine geldiğinde kız yeğenini göremeyince sinirlendi. Sinirine hakim olamayan şahıs, yeğenin kaybolduğunu düşünerek site güvenliğinin yanına geldi.

Burada "Yeğenimi nasıl tek başına sokağa salarsınız?" diye tepki gösteren kişi, güvenlikçiye tekme tokat saldırdı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansırken, güvenlik görevlisi, öfkeli adamdan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıld
İhlas Haber Ajansı
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