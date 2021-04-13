Antalya'da apartmanda teravih namazı! Kapıları açık bıraktılar...
|13 Nisan 2021 09:11
|+Aa- Yazdır
Merkez Mahallesi Tuba Sitesi'ndeki 10 daireli apartmanın sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla camilerde teravih namazının kılınmayacak olması nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak birlikte namazlarını eda etmenin yolunu buldu.
Apartmanın birinci katında oturan İmam Basri İşbilir, yatsı vaktinin gelmesiyle dairesinden çıkarak merdiven boşluğunda ezan okudu. Ezanı duyan apartman sakinleri dairelerinin kapılarını açıp, İşbilir'in sesini duyabilecekleri noktaya seccadelerini serdi.
İşbilir de kendi dairesinin kapısını açık bırakarak yüksek sesle komşularına yatsı ve ilk teravih namazını kıldırdı.
İmam İşbilir, gazetecilere, daha önce evde cemaatle namaz kıldıklarını ancak birbirini görmeden komşularıyla ilk kez namaz kıldıklarını söyledi.
RAMAZAN BOYUNCA NAMAZLARINI BU SİSTEMLE KILACAKLAR
Ramazan boyunca namazları bu sistemle kılmayı planladıklarını anlatan İşbilir, sesini duyurabildiği herkesin cemaate katılabileceğini ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Pentagon'dan UFO itirafı: O görüntüleri doğruladı
13 Nisan 2021 09:19
|Hande Fırat'ın yüzünde deterjan patladı! İki gözünde hasar var
13 Nisan 2021 09:14
|Bahçesaray'da yüz yüze eğitime bir günlük kar tatili
13 Nisan 2021 09:09
|Ramazan davulcusundan 'korona virüs bestesi'
13 Nisan 2021 08:43
|Bakan Koca: Uğur hoca söz verdi
13 Nisan 2021 08:38
|12 Nisan rezaleti! 'Arkadaşım dışarı çıkma mesajı attı'
13 Nisan 2021 08:37
|Sivrisineği ihbar dönemi
13 Nisan 2021 08:31
|'Depozitoyu iade sistemini başaracağız'
13 Nisan 2021 08:29
|Yerli aşıda faz-3 için gönüllü aranıyor
13 Nisan 2021 08:15
|Çocuk virüsü evden alıyor
13 Nisan 2021 08:10