Hande Fırat'ın yüzünde deterjan patladı! İki gözünde hasar var
CNN Türk ekranlarında Gece Görüşü programının moderatörü Hande Fırat evinde geçirdiği kazada yaralandı. Fırat'ın birbirine yapışan bulaşık makinası deterjanlarını ayırmaya çalışırken patlayan parlatıcının iki gözüne hasar verdiği ifade edildi.
|13 Nisan 2021 09:14
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Ünlü gazetecinin ayrıca, Hürriyet'teki yazı yazılarına ve programlarına da ara verildi.
CNN Türk ekranlarında Gece Görüşü adındaki tartışma programının moderatörü Hande Fırat, evinde kaza geçirdi.
İKİ GÖZÜNDE HASAR VAR
Medyaradar'ın haberine göre, Fırat'ın birbirine yapışan bulaşık makinası parlatıcılarını ayırmaya çalışırken, parlatıcıların patlaması sonucu iki gözünde de hasar oluştuğu ve hastaneye gittiği belirtildi.Serum ve kortizon tedavisi uygulanan Hande Fırat'ın, doktorların tavsiyesi üzerine güneş gözlüğü ile antibiyotik kullandığı bildirildi.
YAZILARINA VE PROGRAMINA ARA VERİLDİ
Fırat, bir süre hem CNN Türk ekranlarındaki Gece Görüşü programını sunamayacak hem de Hürriyet'teki köşesine ara verecek.
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