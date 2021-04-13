Güne başlarken döviz fiyatları
Gözaltına alınan şüphelinin taksiye binerek kaçırma anları, durağın güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı
|13 Nisan 2021 09:40
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