Üniversitelilere İŞKUR desteğiyle 2.500 TL verilecek
|13 Nisan 2021 09:37
|+Aa- Yazdır
Milyonlarca üniversite öğrencisi devlet tarafından destekleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gençlerin istihdam konusundaki fikirlerini teşvik için İŞKUR aracılığıyla "Akademik Çalışma Programı"nı devreye aldı. Program, lisans, yüksek lisans, doktora programı öğrencileri tarafından hazırlanacak olan akademik çalışmaları teşvik etmek, çalışma hayatı ve istihdam alanına katkı sağlamak amacı taşıyor.
BAŞVURU KRİTERLERİ
Programa, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın başvuru yapabilecek. Başvuru kriterleri arasında belirlenen genel akademik not ortalamasına, yabancı dil puanına sahip olunması gerekiyor. "Çalışma hayatı, endüstri ilişkileri, işgücü piyasası, istihdam politikaları" konularındaki akademik çalışmalar desteklenecek.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, programla çalışma hayatı, istihdam alanındaki akademik çalışmaları teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.
KARİYER MERKEZLERİYLE ORTAK ÇALIŞMA
İŞKUR kampüs ve iş kulüpleri de öğrencilerin işgücü piyasasına hazırlanmasına katkı sağlıyor. Bugün itibarıyla 166 üniversitede açılan kampüslerde işveren görüşmeleri, iş arama yöntemleri, işgücü piyasasının tanınması, doğru ve etkili özgeçmiş hazırlanması gibi konularda bireysel görüşmeler ve grup görüşmeleri şeklinde iş ve meslek danışmanlığı sunuluyor.
Üniversite kariyer merkezi temsilcileriyle ortak bir çalışma yapılıyor. İş kulübü hizmetleri aracılığıyla kariyer hedefi oluşturma, iş arama kanalları, özgeçmiş hazırlama gibi konularda eğitimler verilmesi sağlanıyor.
425 BİN KİŞİYE MESLEK EĞİTİMİ
İŞKUR'UN mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programlarından geçen yıl 423 bin kişi yararlandı. Kurs ve programlara katılanların yüzde 52'si kadınlardan oluşuyor.
Gençler de yoğun bir şekilde bu programlardan yararlanıyor. Toplam katılımcıların yüzde 47'sini 24 yaş ve altında yer alan gençler oluşturuyor. Toplam183 bin kişi imalat, 8 bin kişi ise bilgi ve iletişim sektöründe düzenlenen aktif işgücü programlarından yararlandı.
Hazal Ateş
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Emekliler bu akşamı bekliyor! Zamlı ikramiye ne kadar olacak?
13 Nisan 2021 09:16
|333 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması yapıldı
12 Nisan 2021 13:00
|Nakdi ücret desteğinin kapsamı genişliyor
12 Nisan 2021 10:12
|Emekliler 1.545 TL ikramiye istiyor
12 Nisan 2021 08:51
|'Devlet, kanser ilaçlarına geçen yıl 5,6 milyar lira kaynak aktardı'
10 Nisan 2021 11:59
|Emeklinin bayram ikramiyesi Mayıs'ın ilk haftası yatacak
10 Nisan 2021 08:50
|Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak
09 Nisan 2021 11:09
|Sosyal Güvenlik Kurumu 'Kod-29' uygulamasında düzenlemeye gitti
08 Nisan 2021 08:58
|Çocuk işçiliği yüzde 15'ten yüzde 4,4'e düşürüldü
06 Nisan 2021 13:30
|'Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılacak'
05 Nisan 2021 10:44