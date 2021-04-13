Kahramanmaraş'ta cinsel istismar iddiasıyla 4 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 4 zanlı tutuklandı, bir şüpheli aranıyor.
|13 Nisan 2021 10:01
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Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, Çocuk İzleme Merkezi'nde pedagoglar eşliğinde gerçekleştirilen görüşmede N.A'nın, "ailesinin yanında bulunduğu sırada farklı kişiler tarafından kendisine şantaj yapıldığı ve cinsel istismara uğradığı" iddiasında bulunduğu belirtildi.
İddia üzerine yapılan araştırmalar sonucunda 4 şüphelinin tutuklandığı, bir zanlının ise arandığı kaydedilen açıklamada, soruşturmanın titizlik ve gizlilikle yürütüldüğü bildirildi.
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