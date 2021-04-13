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YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı, cevap kağıtları erişime açıldı

ÖSYM, YÖKDİL/1 sonuçlarını açıkladı. Sınav cevap kağıtları da adayların erişimine açıldı.
 13 Nisan 2021 10:01
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YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı, cevap kağıtları erişime açıldı

2021-YÖKDİL/1 Sınavı Sonuçları Açıklandı

28 Mart 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2021-YÖKDİL/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


2021-YÖKDİL/1 Sınav Sonuçları
Memurlar.Net
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