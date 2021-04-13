Sivas'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Üyük köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
|13 Nisan 2021 10:09
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