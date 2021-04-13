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Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
 13 Nisan 2021 10:41
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Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Çan ilçe merkezinde FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

A.Ö. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak, Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Anadolu Ajansı
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