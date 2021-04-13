Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
|13 Nisan 2021 10:41
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