1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Edirne'de vatandaşlar 'eş-dost' ziyaretleri yapanlara sitem ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında yoğun bakım doluluk oranı en yüksek iller arasında bulunan Edirne'de vatandaşlar, "eş-dost" ziyareti yapanlardan bu durumu sonlandırmalarını istedi.
 13 Nisan 2021 10:45
+Aa- Yazdır
Edirne'de vatandaşlar 'eş-dost' ziyaretleri yapanlara sitem ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamada Edirne'de yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu söyledi.

Açıklama sonrası tedirginlik yaşayan Edirneliler, ev ziyaretlerini sürdürenlerin bu durumu sonlandırmalarını istiyor.

Kent sakini Levent Yaçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bakım doluluk oranında, yüzde 80'in çok ciddi bir rakam olduğunu söyledi.

Vatandaşların tedbirler konusunda üzerine düşen görevi yapmadığını ifade eden Yaçı, "Akraba, arkadaş ziyaretleriymiş halen daha devam ediyor. Biz halk olarak o samimi duyguları bir kenara bırakıp üzerimize düşen görevi yapmamız lazım. Lütfen maske, mesafe ve hijyen diyoruz." dedi.

Yoğun bakım oranları yoğunluğunun yüksek olmasına üzüldüğünü aktaran Yaçı, şunları kaydetti:

"Samimiyet derecesi biraz daha mesafe koyarak düşürülmelidir. Ziyaretler yapılmamalı. 'Akrabama gittim, arkadaşıma gittim' gibi sohbetler duyuyoruz. Vatandaş olarak duyarlılığımızı göstermek istiyorsak, bir yoğunluk görüyorsak şikayet etmeliyiz.

Herkesin üzerine düşen görevi yapması lazım. Vatandaşların daha duyarlı olması lazım. İnsanlar 'ben uyuyorum' diyor ama görüyoruz ki maskeler çene altında hayatına devam ediyorlar."

İlker Savcı da yoğunluğu düşürmek için tam kapanmanın gerekli olduğunu düşündüğünü belirtti.

-Aşılanma oranı yüksek illerin başında

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne ve Çanakkale'nin kişi başına aşının uygulandığı en yüksek illerin başında geldiğini söyledi.

Nüfusu 411 bin olan kentte 95 bin 100'ü birinci doz, 64 bin 405'i ikinci doz olmak üzere 159 bin 505 aşılama yapıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ankara'da 89 bin 404 ihtiyaç sahibi haneye dağıtılmaya başlandı
13 Nisan 2021 11:35		 Veteriner hekimler Kovid-19 aşısında 'öncelik' taleplerini yineledi
13 Nisan 2021 11:33
Van ve Hakkari için fırtına uyarısı
13 Nisan 2021 11:05		 Kalp hastaları, 'oruç tutma' kararını hekimiyle birlikte almalı
13 Nisan 2021 10:53
Bolu'daki Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 75'e yükseldi
13 Nisan 2021 10:39		 Sahursuz oruç tutmak bağışıklığı savunmasız bırakabilir
13 Nisan 2021 10:23
Köylülerin tarla zaferi
13 Nisan 2021 10:14		 Pentagon'dan UFO itirafı: O görüntüleri doğruladı
13 Nisan 2021 09:19
Hande Fırat'ın yüzünde deterjan patladı! İki gözünde hasar var
13 Nisan 2021 09:14		 Antalya'da apartmanda teravih namazı! Kapıları açık bıraktılar...
13 Nisan 2021 09:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:35 - Ankara'da 89 bin 404 ihtiyaç sahibi haneye dağıtılmaya başlandı11:33 - Veteriner hekimler Kovid-19 aşısında 'öncelik' taleplerini yineledi11:31 - Salgın döneminde okul öncesi eğitim tartışılacak11:26 - 'Günaydın dedim duymadınız mı?' diyen çalışanın iş akdinin feshini haklı bulunmadı11:25 - İkinci el online oto pazarına martta bahar havası geldi11:23 - Sayıştay uluslararası kuruluşların denetçisi olma yolunda
11:18 - 'Şehitlerimizin hesabını sonuna kadar soracağız'11:10 - TCDD demir yolu kazalarını 'Tam Saha Emniyet Projesi' ile önleyecek11:08 - 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine 1500 liralık ödemeleri yapıldı11:06 - Ali Erbaş, ramazanı evde geçireceklere tavsiyelerde bulundu11:05 - Van ve Hakkari için fırtına uyarısı11:01 - Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
10:59 - FETÖ'nün TSK yapılanmasında 60 şüpheliye gözaltı10:57 - Memur-Sen, TCDD'nin statüsünün değiştirilmesi iddialarını değerlendirdi10:53 - Kalp hastaları, 'oruç tutma' kararını hekimiyle birlikte almalı10:52 - Feyza Aktan: Özcan Deniz beni birçok kez dövdü10:45 - Edirne'de vatandaşlar 'eş-dost' ziyaretleri yapanlara sitem ediyor
10:42 - Boğaziçi Üniversitesi, Libya'da üniversitelerin gelişimine destek sunacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Acun Ilıcalı: Namusuma söz söyletmem
Ramazan tedbirleri masada ilk gündem
Bakan Koca: Uğur hoca söz verdi
Memurlar emekli olmak için Temmuz 2021 Katsayı artışını beklemeli mi?
Hande Fırat'ın yüzünde deterjan patladı! İki gözünde hasar var
42 muvazzaf asker, 14 görevde polis 84 kişiye FETÖ gözaltısı
Faizsiz konut sisteminde yeni dönem: İşte başvuruda bulunan 35 şirket
İlkokul öğretmenleri için aşı randevuları açıldı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, evliliğinin 13. yıl dönümünü kutladı
Emekliler bu akşamı bekliyor! Zamlı ikramiye ne kadar olacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
boomer 2
Makarnayı kaşıkla yiyen insan 2
benzen 1
ramazan pidesi 1
zem 1
yaşanabilir şehir 2
2022 dünya kupası 2
unutulma hakkı 1
kombi 1
Ev kazaları 3
SON İLANLAR
2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
44. Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Akhisar Belediyesi 45 İşçi Alacak
Sivas İmralı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kayseri Felahiye İmar Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam