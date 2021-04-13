Köylülerin tarla zaferi

Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre: İzmir'in Bergama ilçesinde, büyükşehir yasası ile mülkiyetleri kendisine devredilen 19 tarlayı satışa çıkaran Bergama Belediyesi'ne köylüler tepki göstermişti. Tarlaların satışa çıkarmasını protesto eden köylüler, traktörler ile satış kararı alınan arazileri sürüp, arpa ve buğday ekmişti. Toplam 831 bin 938.56 metrekare büyüklüğündeki 19 tarım arazisinin satışına ilişkin alınan belediye meclis kararını haksız bulan köylüler, kararın iptali için İzmir İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Ayrıca İYİ Parti Bergama ilçe yönetimi tarafından İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi'ne açılan davada, mahkeme satışla ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldı.

"Tarım hem gelişsin deniliyor, hem de insanlar tarımdan koparılıyor" diyerek tepkisini dile getiren Çitköy Muhtarı Mehmet Zeki Boz, "Bu tarlalar bize atamızdan, dedemizden miras. Vaktiyle büyüklerimiz bu tarlaları köyün ihtiyaçları için vakfetmişler. Köylerin tüzel kişiliği kalkmasıyla bu tarlalar belediyeye geçti. Fakat şu anda Bergama Belediyesi yatırım yapmak için tarlaları satmak istiyor. Satışa karşıyız. Çünkü atalarımız, dedelerimiz köyün ihtiyaçları için vakfetmişler. Köylünün bu tarlaları satın almaya gücü yok. Kendisine ait tarlası olmayıp burayı belediyeden kiralayarak tarım yapan ve ailesine bakan insanlar var" şeklinde konuştu.

'İkna edemedik'

Kadıköy Muhtarı Orhan Tural da, "Bu tarlalardan 40-45 vatandaş faydalanıyor. Belediye başkanı bize, 'Bergama'nın yollarını, düğün salonu, çocuk parkı yapacağım. Kaynak bulmam lazım. Bunları satmam lazım' dedi. Ne dediysek ikna olmadı. Biz de mahkemeye başvurduk. Köylü bu tarlalara her sene 1 milyondan fazla kira ödüyor. Altın yumurtlayan tavuk kesilecek. Hiç tarlası olmayıp burayı kiralayan 15 vatandaş var. Bu tarlalar satılınca bu çiftçilerde motorunu satacak gidecek" dedi.

Bergama Demokrasi Platformu ve köylülerin avukatı Muradiye Savran Kavut ise yürütmeyi durdurma kararıyla ilgili şunları söyledi: "Bu haliyle 15-16 yapılacak olan ihalenin hukuki alt yapısı ortadan kalktı. Köylülerin ata toprağının köylülerde kalabilmesi için bir karar. Tarlaların satışı için alınan kararın hukuka aykırılığı mahkemenin aldığı kararla tescillenmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Köylülerin tarla zaferi

Bergama'da yaşayan vatandaşlar belediyeyi protesto etmişti.

'Hizmet etmek için satışa koyduk'

Bergama Belediye tarafından yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi: "2019'da göreve geldiğimizde 130 milyon lira borç vardı. Belediye, borç anlamında zor durumda. Biz gayrimenkullerimizi borç ödemek için değil, hizmet etmek için satıyoruz. Bu anlamda da gayrimenkulleri kamu yarına değerlendirmek için böyle bir karar alındı. Bu satıştan elde edilecek gelirle de Bergama'nın kangrene dönmüş olan yolları başta olmak üzere şehir içerisinde yapılması gereken birçok eksiklikler var. Kaynak arayışındayız. Onun için satış gündeme geldi. İl Özel İdaresi'nden bize devredilen 19 tarla satıldıktan sonra yine aynı vasıfta kullanılacak. Yani buraya ev yapmak ya da başka bir amaçla kullanılması mümkün değil."