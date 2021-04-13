Van ve Hakkari için fırtına uyarısı
|13 Nisan 2021 11:05
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.
Yağışların Van ve Hakkari'de akşam, Bitlis ve Muş'ta da gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esmesi öngörülüyor.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş'ta 14, Van ve Hakkari'de 12, Bitlis'te 9 derece olması bekleniyor.
Van ve Hakkari çevresinde zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına beklendiğinden çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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