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15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine 1500 liralık ödemeleri yapıldı

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerinin bu aydan itibaren 1500 liraya çıkarılan ödemeleri hesaplarına yatırıldı.
 13 Nisan 2021 11:08
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15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine 1500 liralık ödemeleri yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Vakfın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kurulduğu anımsatıldı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttüğü Vakfın, Nisan 2020'den itibaren 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine aylık biner liralık destek sağladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vakfın 15. Yönetim Kurulu toplantısındaki kararla Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 1000 liralık desteğin miktarı 1500 liraya çıkarılmış, ayrıca yılda iki defa dini bayramlarda 1000 lira ek ödeme yapılmasına karar verilmişti. Kararın ardından, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerinin 1000 liradan 1500 liraya çıkarılan ödemeleri hesaplara yatırıldı."

Açıklamada, Vakıf tarafından şehit yakını ve gazilere bugüne kadar da 40 milyon lirayı aşkın ödeme yapıldığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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