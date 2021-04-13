'Şehitlerimizin hesabını sonuna kadar soracağız'

Tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ramazan münasebetiyle cennetin kapıları ardına kadar açılırken, cehennem kapılarına kilit vurulmaktadır. Vicdan tefekkürüne çok ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyaç her geçen gün daha da şiddetlenmektedir. Bir yanda süre gelen kanlı çatışmalar, sonuçsuz çekişmeler, iç savaşlar, hakimiyet kavgaları, istikrarsız coğrafyalar, ekonomik zorluklar, zulüm ve adaletsizliklerin karanlık yüzü varken, bir yanda ise gözle görülemeyecek kadar küçük ama tahribatı büyük bir virüsün insanlığa meydan okuması var.

KOVİD-19'A KARŞI SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Böylesi bir süreçte Kovid-19 hastalığı insanlığa musallat olmuştur. Her şey elbette Allah'tandır. Allah mutlaka şifayı da verecektir. Önce tedbiri sonra ise tefekkürü yerine getirmeliyiz. Bu mübarek ayda kendimize dönerek, sevdiklerimize daha fazla yönelerek, akıp giden hayatın hızını biraz yavaşlatarak virüsün yayılımını biraz daha durdurabiliriz. Biraz daha dişimizi sıkmalıyız. Maske, mesafe ve hijyenin yanı sıra uygulanması kaçınılmaz olan tedbirlere uyarak bayramı kucaklayabiliriz.

Kovid-19'un tasallutundan kurtulmak için seferberlik içinde hareket etmeliyiz. Kovid-19'la mücadelede başarı için hayati öneme sahip kurallara mutlaka uymalıyız. Yardımlaşmanın, dayanışmanın en güzel örneklerini birlikte göstermeliyiz.

Cenab-ı Allah'tan niyazım bu mübarek ayda tüm insanlığı esirgemesi ve bağışlamasıdır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

"BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ'NÜN NİHAYET SONU GELMİŞTİR"

Terörle mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir. Eren operasyonları büyük bir motivasyonla yürütülmektedir. BTÖ'nün üst kademesinde yer alan teröristlerden 16'sı etkisiz hale getirilmiştir. Barınakları ve sığınakları vurulmuştur. Teröristler ihanetlerinin bedelini canları ile ödemiştir. Baharın gelişi ile saklandıkları deliklerden fareler gibi çıkmaya başlayan teröristler Türk devletinin gücü ve kudretini bir kez daha görmüştür. Onlar kaçacak biz kovalayacağız, onlar saklanacak biz bulacağız. Şehitlerimizin hesabını soracağız. Bölücü Terör Örgütü'nün sonu nihayet gelmiştir. PKK can çekişmekte, acı içinde çırpınmakta, her yerinden dağılmaktadır.

Bu kanlı şebeke çocuklardan bile faydalanacak kadar alçaktır, şerefsizdir.

Hamza Adıyaman'ın PKK kampına kaçırıldığı ortaya çıktı. Hamza Adıyaman Zap suyunda değil PKK'nın ihanet kampındadır. Gerçekleri saptıran kim varsa dilerim ki bir gün kendilerini Zap suyunun dibinde bulurlar. HDP ile ittifak kuranlar aynı zamanda çocuklarımızın düşmanıdır. HDP'ye merhamet analara hakaret babalara ihanettir. Diyarbakır'da başlayan haklı eylemlerle HDP İl binalarının önünde çocuklarını bekleyen anaları selamlıyorum.

Milli şahsiyetleri ihmal etmek, tarihin çağrılarına kulak tıkamak, mekanda köksüz, zamanda öksüz bırakacaktır. Tarihimizin herhangi bir döneminde devletimiz ve milletimize hizmeti geçmiş kişileri şükranla hatırlamak boyun borcumuzdur. Ahde vefa imandandır. TBMM'de milli müdafaa vekili olan Fevzi Paşa, 1944'e kadar Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütmüştür. Atatürk Fevzi Paşa'ya büyük bir güven duymuştur.

Merhum İnönü'nün seçilmesinde önemli bir rolü olduğu bilinmektedir. Dönemin hükümeti Fevzi Paşa'nın ölümünden sonra yas ilan etmemiştir. Mareşal Fevzi Paşa her zaman kalbimizdedir. Fevzi Paşa'yı bilmeyenlerin Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizi özümsemesi oldukça zordur. TSK ülkesi ve vatanına kendini feda etmekte, fedakarlıkta sınır tanımamaktadır.

Milli birlik ve beraberlik şuurunu bozmayı hedefleyenler Türkiye'nin beka mücadelesini dinamitlemek isteyen mihraklardır. Amaç iç huzuru baltalamaktır. 104 amiralin darbe bildirisini haklı çıkarmaya, makul göstermeye çalışanlar milli iradeye içten içe tahammülsüz olan vesayetsiz çevrelerdir. Konu artık yargıdadır. Bildirinin arkasında kimin olduğu, neyin amaçlandığı bağımsız mahkemelerce ortaya çıkarılacaktır.

"AKLİ MELEKELERİ İYİCE LAÇKALAŞMIŞTIR"

Eğer bildirinin son hali İP'in yönetiminde olan Ergun Mengi ise bunun izahati yapılmalıdır. Milletimiz yanıt beklemektedir. Talat Aydemir'in ikinci darbe teşebbüsü sırasında emekli bir albay olduğunu Kılıçdaroğlu dışında bilmeyen biri var mıdır? Milletimiz CHP Başkanı'na nasıl güvenecek ve itibar edecektir? Kılıçdaroğlu'nun akli melekeleri iyice laçkalaşmıştır. İleri derece su kaynatmaktadır.

KILIÇDAROĞLU'NUN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI AÇIKLAMASI

Ortak durum olursa Cumhurbaşkanı adayı olacağını ve kazanmaktan şüphe duymadığını söylemesi zamanlaması açısından üzerinde durulacak bir beyanattır. Kılıçdaroğlu kendine çok güveniyorsa buyursun aday olsun. Milletimizin karşısına çıksın. Cumhur İttifakı'nın adayı çoktan bellidir. Kılıçdaroğlu'nun elinden tutan yok, mani yok. Ondan bundan kahkaha bekleyeceğine karar versin, cesaretle kararının arkasında dursun.

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Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.