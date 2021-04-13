'Günaydın dedim duymadınız mı?' diyen çalışanın iş akdinin feshini haklı bulunmadı
|13 Nisan 2021 11:26
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- Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, amirine "Günaydın" diyen ve karşılık alamaması üzerine "Günaydın dedim duymadınız mı?" şeklinde konuşan çalışanın, "amirine sataştığı" için işten atılmasını haklı bulmadı.
İstanbul'daki bir otelde çalışan kişi, sabah işe geldiği sırada, "Günaydın" dediği amirine, karşılık vermemesi üzerine, "Günaydın dedim duymadınız mı?" diye seslendi.
Bu çıkışına sinirlenen amir, tutanak tutturarak, işçiyi tazminatsız işten çıkardı.
İş akdinin haksız nedenle sonlandırıldığını ileri süren işçi, kıdem ve ihbar tazminatı talebiyle Bakırköy 15. İş Mahkemesinde dava açtı.
Yargılama sırasında davalı işveren, işçinin davranışlarının, "üstü ile girdiği gereksiz, uygunsuz tartışma ve sataşma" niteliğinde bulunduğundan iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini savunarak, davanın reddini istedi.
Mahkeme, işveren tarafından yapılan feshin haklı nedene dayandığı gerekçesiyle işçinin kıdem ve ihbar tazminatı taleplerini reddetti.
Temyiz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.
Dairenin kararında, amirine "Günaydın" diyerek seslenen işçinin, cevap alamaması üzerine "Günaydın dedim duymadınız mı?" şeklinde beyanda bulunduğu aktarıldı.
Yaşanan olay sonrasında tutanak tutulduğuna ve işçinin iş akdinin, "amirine sataştığı" gerekçesiyle feshedildiğine dikkati çekilen kararda, şunlar kaydedildi:
"Feshe konu olayda, davacının amirine hakareti ya da herhangi bir sataşması söz konusu olmayıp, eylem haklı fesih ağırlığında değildir. Davacının iş sözleşmesinin feshi, haklı nedene dayanmadığından kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir."
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