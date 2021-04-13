1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Günaydın dedim duymadınız mı?' diyen çalışanın iş akdinin feshini haklı bulunmadı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, amirine sataştığı gerekçesiyle iş akdi feshedilen işçinin, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerini reddeden yerel mahkeme kararını bozdu- Dairenin kararında, feshe konu olayda, davacının amirine hakareti ya da herhangi bir sataşmasının söz konusu olmadığı vurgulandı
 13 Nisan 2021 11:26
+Aa- Yazdır
'Günaydın dedim duymadınız mı?' diyen çalışanın iş akdinin feshini haklı bulunmadı

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, amirine "Günaydın" diyen ve karşılık alamaması üzerine "Günaydın dedim duymadınız mı?" şeklinde konuşan çalışanın, "amirine sataştığı" için işten atılmasını haklı bulmadı.

İstanbul'daki bir otelde çalışan kişi, sabah işe geldiği sırada, "Günaydın" dediği amirine, karşılık vermemesi üzerine, "Günaydın dedim duymadınız mı?" diye seslendi.

Bu çıkışına sinirlenen amir, tutanak tutturarak, işçiyi tazminatsız işten çıkardı.

İş akdinin haksız nedenle sonlandırıldığını ileri süren işçi, kıdem ve ihbar tazminatı talebiyle Bakırköy 15. İş Mahkemesinde dava açtı.

Yargılama sırasında davalı işveren, işçinin davranışlarının, "üstü ile girdiği gereksiz, uygunsuz tartışma ve sataşma" niteliğinde bulunduğundan iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini savunarak, davanın reddini istedi.

Mahkeme, işveren tarafından yapılan feshin haklı nedene dayandığı gerekçesiyle işçinin kıdem ve ihbar tazminatı taleplerini reddetti.

Temyiz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Dairenin kararında, amirine "Günaydın" diyerek seslenen işçinin, cevap alamaması üzerine "Günaydın dedim duymadınız mı?" şeklinde beyanda bulunduğu aktarıldı.

Yaşanan olay sonrasında tutanak tutulduğuna ve işçinin iş akdinin, "amirine sataştığı" gerekçesiyle feshedildiğine dikkati çekilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Feshe konu olayda, davacının amirine hakareti ya da herhangi bir sataşması söz konusu olmayıp, eylem haklı fesih ağırlığında değildir. Davacının iş sözleşmesinin feshi, haklı nedene dayanmadığından kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yargıtay: Mobbingde 'iddiaların tamamının ispatlanmasına' gerek yoktur
12 Nisan 2021 12:03		 'Zibidi' ifadesi hakaret suçunu oluşturur mu?
11 Nisan 2021 14:12
Yargıtay'dan emsal karar: İşveren, müdürün işlemlerinden sorumludur
11 Nisan 2021 09:57		 Yargıtay, başörtüsü nedeniyle baskı gören kadının istifasını haklı buldu
10 Nisan 2021 11:08
Ankara Garı Saldırısında faillerin müebbet cezalarının onanması istenildi
06 Nisan 2021 17:24		 Mehmet Kutlular hayatını kaybetti
06 Nisan 2021 13:26
Yargıtay'dan 'Bildiri yayımlayan generallere' sert tepki
05 Nisan 2021 10:42		 Görevde yükselme sınavında ilan edilen kadroları az göstermek suç mudur?
03 Nisan 2021 00:26
Yargıtay kararı: Cimri koca tazminat ödeyecek
01 Nisan 2021 11:00		 Kamu görevlisinin evrakta sahteciliğine ilişkin önemli karar: Faydasız sahtecilik
31 Mart 2021 14:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:35 - Başkent'te patates ve soğan dağıtımına başlandı11:33 - Veteriner hekimler Kovid-19 aşısında 'öncelik' taleplerini yineledi11:31 - Salgın döneminde okul öncesi eğitim tartışılacak11:26 - 'Günaydın dedim duymadınız mı?' diyen çalışanın iş akdinin feshini haklı bulunmadı11:25 - İkinci el online oto pazarına martta bahar havası geldi11:23 - Sayıştay uluslararası kuruluşların denetçisi olma yolunda
11:18 - 'Şehitlerimizin hesabını sonuna kadar soracağız'11:10 - TCDD demir yolu kazalarını 'Tam Saha Emniyet Projesi' ile önleyecek11:08 - 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine 1500 liralık ödemeleri yapıldı11:06 - Ali Erbaş, ramazanı evde geçireceklere tavsiyelerde bulundu11:05 - Van ve Hakkari için fırtına uyarısı11:01 - Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
10:59 - FETÖ'nün TSK yapılanmasında 60 şüpheliye gözaltı10:57 - Memur-Sen, TCDD'nin statüsünün değiştirilmesi iddialarını değerlendirdi10:53 - Kalp hastaları, 'oruç tutma' kararını hekimiyle birlikte almalı10:52 - Feyza Aktan: Özcan Deniz beni birçok kez dövdü10:45 - Edirne'de vatandaşlar 'eş-dost' ziyaretleri yapanlara sitem ediyor
10:42 - Boğaziçi Üniversitesi, Libya'da üniversitelerin gelişimine destek sunacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Acun Ilıcalı: Namusuma söz söyletmem
Ramazan tedbirleri masada ilk gündem
Bakan Koca: Uğur hoca söz verdi
Memurlar emekli olmak için Temmuz 2021 Katsayı artışını beklemeli mi?
Hande Fırat'ın yüzünde deterjan patladı! İki gözünde hasar var
42 muvazzaf asker, 14 görevde polis 84 kişiye FETÖ gözaltısı
Faizsiz konut sisteminde yeni dönem: İşte başvuruda bulunan 35 şirket
İlkokul öğretmenleri için aşı randevuları açıldı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, evliliğinin 13. yıl dönümünü kutladı
Emekliler bu akşamı bekliyor! Zamlı ikramiye ne kadar olacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
boomer 2
orucu bozan şeyler 3
oje 2
kombi 1
ramazan pidesi 1
Bakın bakın ne anlatacam 1
terazi yükselen kova 1
gördüğüm ilk uçan insan. 1
fenoloji 1
kan vermek 3
SON İLANLAR
2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
44. Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Akhisar Belediyesi 45 İşçi Alacak
Sivas İmralı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kayseri Felahiye İmar Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam