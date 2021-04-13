Başkent'te patates ve soğan dağıtımına başlandı
Başkentte depoda kalan patates ve soğanlar, Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) tarafından alınıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
|13 Nisan 2021 11:35
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Başkentte depoda kalan patates ve soğanlar, Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) tarafından alınıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla TMO tarafından çiftçiden alınan patates ve soğanların, kentte belirlenen 89 bin 404 ihtiyaç sahibi haneye sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca dağıtılmaya başlandığı belirtildi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından çiftçimizden alınan patates ve soğanlar ilimizde belirlenen 89.404 ihtiyaç sahibi haneye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca dağıtılmaya başlandı. pic.twitter.com/P5Xpb4amapT.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) April 12, 2021
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