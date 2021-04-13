Cenazeye katılan Kovid'li ve temaslı 7 kişi, yol kontrolünde yakalandı
|13 Nisan 2021 11:53
|+Aa- Yazdır
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif ve temaslı olmasına rağmen Sinop'ta cenazeye katılan 7 kişi, İstanbul'a dönerken jandarma ekiplerince yakalandı.
Hanönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu-Sinop il sınırında D-30 kara yolundaki kontrol noktasında bir aracı durdurdu.
Araçta bulunan ve Sinop'un Gerze ilçesi Kabalar köyünden İstanbul'a giden aynı aileden E.A, Y.A, C.A, H.A, L.A, F.A. ve E.A'dan 6'sının Kovid-19 testinin pozitif, birinin ise temaslı olması nedeniyle Zeytinburnu ilçesindeki evlerinde karantinada kalmaları gerektiği belirlendi.
Ancak Sinop'ta cenazeye katıldıkları anlaşılan bu kişilere toplam 6 bin lira para cezası uygulandı, haklarında da suç duyurusunda bulunuldu.
Jandarma ve AFAD görevlileri kontrolünde Kastamonu Şeyh Şabanı Veli Öğrenci Yurduna götürülerek karantinaya alınan bu kişilerin cenazede ve yol boyunca temas ettikleri kişilerin tespiti amacıyla çalışma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ulaştırma Bakanlığından transit geçiş belgeleriyle ilgili açıklama
13 Nisan 2021 12:53
|TCDD demir yolu kazalarını 'Tam Saha Emniyet Projesi' ile önleyecek
13 Nisan 2021 11:10
|Sivas'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
13 Nisan 2021 10:09
|İlkokul öğretmenleri için aşı randevuları açıldı
13 Nisan 2021 09:02
|Ramazan ayında kafe ve restoranlar nasıl hizmet verecek?
12 Nisan 2021 23:49
|Maske kuralını yanlış anlamış! Polis bile hayrete düştü
12 Nisan 2021 18:59
|Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
12 Nisan 2021 16:46
|EGM'den '#12 Nisan' etiketi açıklaması: Müsaade edilmeyecek
12 Nisan 2021 13:13
|Tescillendi: Mıhlama değil muhlama
12 Nisan 2021 12:55
|Randevuya gelinmeyince Biontech aşıları ziyan oldu
12 Nisan 2021 12:43