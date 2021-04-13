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Ziraat Bankası'ndan '1,33 milyar dolarlık sendikasyon kredisine' açıklama

"Geçtiğimiz yıl işlemde yer almayan 12 yeni bankanın katılımı, toplamda ise 45 uluslararası bankanın iştirakiyle sağlanan kredi, Türk bankacılık sistemine ve Ziraat Bankası'na küresel piyasalarda duyulan güvenin bir göstergesidir"
 13 Nisan 2021 11:59
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Ziraat Bankası'ndan '1,33 milyar dolarlık sendikasyon kredisine' açıklama

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 45 uluslararası bankanın katılımıyla sağladığı 1,33 milyar dolarlık sendikasyon kredisine ilişkin, "Kredi, Türk Bankacılık sistemine ve Ziraat Bankası'na küresel piyasalarda duyulan güvenin bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, geçen yıl sağladığı 1 yıl vadeli 1,1 milyar dolar büyüklüğündeki sendikasyon kredisini bu yıl yüzde 125 çevirme oranıyla bir kez daha başarılı şekilde yeniledi.

Toplamda 1,33 milyar dolar büyüklüğünde sağlanan 367 gün vadeli kredinin koordinatörlüğünü, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited Bank ve The Commercial Bank (P.S.Q.C.) gerçekleştirdi.

Açıklamada sendikasyon kredisine ilişkin değerlendirmeleri yer alan Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, "Salgın koşulları nedeniyle olağanüstü finansal ve sosyal önlemlerin alındığı bu dönemde, 23 ülkeden, geçtiğimiz yıl işlemde yer almayan 12 yeni bankanın katılımı, toplamda ise 45 uluslararası bankanın iştirakiyle sağlanan kredi, Türk bankacılık sistemine ve Ziraat Bankası'na küresel piyasalarda duyulan güvenin bir göstergesidir." açıklamasında bulundu.

Yeni kredi sayesinde Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme stratejik hedefiyle uyumlu olarak önemli bir kaynak sağlandığını anlatan Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Muhabir bankaların iş birliklerine, zorlu koşullara rağmen herhangi bir gecikme olmaksızın sağladıkları katılımlarına ve artarak devam eden desteklerine teşekkür ediyoruz. Ziraat Bankası temin ettiği bu kaynakla reel sektörümüze, sürdürülebilir ekonomik büyüme için önem arz eden dış ticaret işlemleri aracılığı ile destek olmaya devam edecektir."
Anadolu Ajansı
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