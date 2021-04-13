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Jandarma'dan sahte evrak operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda başta terör örgütü mensupları olmak üzere yasadışı yollardan yurt dışına çıkış için hazırlanan çok sayıda sahte pasaport, kimlik, ikamet izni gibi belgelerle, bu belgeleri üretmek için kullanılan aletler ele geçirildi.
 13 Nisan 2021 12:02
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Jandarma'dan sahte evrak operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Suriye uyruklu M.A. ve M.T. isimli şüphelilerin Esenyurt'ta kaldığı eve düzenlenen operasyonda çok sayıda resmi belgede sahtecilik suçuna konu materyal ve para ele geçirildi.

M.A. ve M.T'ye ait adreslerde yapılan aramalarda 244 sahte pasaport, 320 sahte kimlik kartı, 45 sürücü belgesi, 1 Sağlık Raporu, 297 sahte pasaport belgesi, 189 sahte kimlik belgesi, 2 kart okuyucu, 5 fotokopi makinesi, 4 bilgisayar, 1 para detektörü, 1 baskı makinesi, 2 belge tarayıcı, 2 kimlik kaplama makinesi, 6 yazıcı, 2 kart basım cihazı, 5 pres ve kağıt kesme makinesi, 104 sahte mühür ve kaşeyle 11 bin 800 dolar ele geçirildi.

Ele geçirilen belge ve ekipmanlar İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Balmumcu Kışlası'nda basın mensuplarına gösterildi.

M.A. ve M.T. resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı
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