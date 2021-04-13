Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın 743 lira, Cumhuriyet altını 3.035 liradan satılıyor
|13 Nisan 2021 12:50
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 453,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.009,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|454,00
|454,20
|453,40
|453,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.992,00
|3.013,00
|2.988,00
|3.009,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|414,00
|418,00
|413,50
|417,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.924,00
|2.944,00
|2.920,00
|2.940,00
|Yarım Ziynet
|1.462,00
|1.472,00
|1.460,00
|1.470,00
|Çeyrek Ziynet
|731,00
|736,00
|730,00
|735,00
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