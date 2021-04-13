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Başkentte geçen yıl 523 milyon 457 bin liralık kamu zararı engellendi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, mali suçlarla mücadele kapsamında geçen yıl 523 milyon 457 bin liralık kamu zararının engellendiğini bildirdi.
 13 Nisan 2021 12:59
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Başkentte geçen yıl 523 milyon 457 bin liralık kamu zararı engellendi

İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kişilerin ve kamunun mali açıdan zarar görmesine neden olan suç örgütlerine karşı mücadelede kararlıyız. Siz de yapacağınız çağrılarla mücadelemize destek olun." ifadelerine yer verildi.

Başkentte geçen yıl mali suçlarla mücadele kapsamında 745 operasyonda 1700 zanlının yakalandığı, 129'unun tutuklandığı belirtildi.

Operasyonlarda 23 tabanca, 616 mermi, 826 bin 955 lira para, 872 milyon 23 bin liralık fatura, 26 kredi kartının ele geçirildiği ve 523 milyon 457 bin liralık kamu zararının da engellendiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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