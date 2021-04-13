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Senegal'e giden Türk hayırseverler, ihtiyaç sahiplerinin bakkal borçlarını ödedi

Almanya'dan Senegal'e yardım için giden Türkler arasında bulunan iki hayırsever, köyleri ve evleri dolaşarak ihtiyaç sahiplerine maddi destekte bulundu, bakkal borçlarını kapattı.
 13 Nisan 2021 12:33
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Senegal'e giden Türk hayırseverler, ihtiyaç sahiplerinin bakkal borçlarını ödedi

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Beklenen Sensin" sloganıyla yola çıkarak Senegal'e giden Diyanet İşleri Başkanlığı Türk İslam Birliği (DİTİB) Essen Eyaleti Bölge Birliği heyeti içerisindeki 2 hayırsever, Dakar kırsalındaki evleri dolaştı, bölgedeki 12 bakkaldaki veresiye defterlerine kayıtlı kişilerin Türk parasıyla yaklaşık 30 bin liralık borcunu ödedi.

Mazlum ve mağdur durumdaki ihtiyaç sahibi Senegallilere zarf içinde para dağıtan hayırseverler, Müslüman kardeşlerinin hayır duasını aldı.

İsminin açıklanmasını istemeyen hayırseverler, yardım dağıtımı esnasında ellerinde yardım kolisi kalmayınca daha fazla kişiye ulaşmak için bölgedeki bakkallardaki veresiye defterlerini satın aldıklarını ve borçları ödediklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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