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Kırklareli'nde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi yaşamını yitirdi
Kırklareli'nde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hayatını kaybetti.
|13 Nisan 2021 12:35
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Alınan bilgiye göre, Yoğuntaş köyünde evinde rahatsızlanan Zafer E. (37) Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Zafer E, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zafer E'nin evinde inceleme yaptı.
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