Marmara'nın güney ve batısı ile Ege Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar bekleniyor
Marmara'nın güney ve batısı ile Ege Bölgesi'nde yarın kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.
|13 Nisan 2021 12:38
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege Bölgesi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70, yer yer 80 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.
Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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