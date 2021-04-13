AİHM'den Ahmet Altan için hak ihlali kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Ahmet Altan'ın açtığı davada kararını açıkladı. Mahkeme, Altan'ın hükümeti devirmek istediğine dair hiçbir kanıt bulunmadığına hükmetti.
|13 Nisan 2021 12:47
|+Aa- Yazdır
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugün gazeteci yazar Ahmet Altan'ın Türkiye aleyhine yaptığı başvuruyla ilgili kararını açıkladı.
DW Türkçe'nin haberine göre AİHM, Ahmet Altan'ın suçlanması ve mahkum edilmesine temel oluşturan ifade ve yazıların makul şüphe oluşturamayacağı sonucuna vardı.
Mahkeme, Altan'ın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış, "emniyet ve güvenlik", "adil yargılanma" ve "ifade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine hükmetti.
Mahkeme buna karşılık, Altan'ın siyasi bir nedenle yargılanıp mahkum edildiği tezini kabul etmedi.
Ankara Altan'a manevi tazminat olarak 16 bin euro ödeyecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Senegal'e giden Türk hayırseverler, ihtiyaç sahiplerinin bakkal borçlarını ödedi
13 Nisan 2021 12:33
|İllegal faaliyetlerini perdelemek isteyen FETÖ, tüm lobi araçlarını kullanıyor
13 Nisan 2021 12:26
|Almanya Başbakanı Merkel'den Türkçe Ramazan mesajı
12 Nisan 2021 23:07
|ABD bütçesi martta 660 milyar dolar açık verdi
12 Nisan 2021 21:55
|Avrupa'da liderler protokol meselesini masaya yatırıyor
12 Nisan 2021 19:11
|DSÖ: Salgının sona ermesi için çok uzun bir yol var
12 Nisan 2021 19:07
|Pentagon'dan Kovid-19'u tespit eden mikroçip
12 Nisan 2021 13:18
|Mısır: Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz
12 Nisan 2021 12:48
|İslamofobiyi 43 sayfa ile yıktı
12 Nisan 2021 07:35
|Arap ülkelerinin çoğu ramazana salı günü başlayacak
11 Nisan 2021 22:47