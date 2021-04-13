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AİHM'den Ahmet Altan için hak ihlali kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Ahmet Altan'ın açtığı davada kararını açıkladı. Mahkeme, Altan'ın hükümeti devirmek istediğine dair hiçbir kanıt bulunmadığına hükmetti.
 13 Nisan 2021 12:47
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AİHM'den Ahmet Altan için hak ihlali kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugün gazeteci yazar Ahmet Altan'ın Türkiye aleyhine yaptığı başvuruyla ilgili kararını açıkladı.

DW Türkçe'nin haberine göre AİHM, Ahmet Altan'ın suçlanması ve mahkum edilmesine temel oluşturan ifade ve yazıların makul şüphe oluşturamayacağı sonucuna vardı.

Mahkeme, Altan'ın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış, "emniyet ve güvenlik", "adil yargılanma" ve "ifade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

Mahkeme buna karşılık, Altan'ın siyasi bir nedenle yargılanıp mahkum edildiği tezini kabul etmedi.

Ankara Altan'a manevi tazminat olarak 16 bin euro ödeyecek.
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