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Motosikletin iş yerine girdiği kaza kask kamerasında
Fatih'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletin ön kısmı yol kenarındaki iş yerine girdi. Kaza anı saniye saniye motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
|13 Nisan 2021 12:56
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Kaza dün akşam saatlerinde Mürsel Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Sahil yolunda ilerleyen motosiklet sürücüsü otobüsle hafif ticari araç arasından geçmeye çalıştığı sırada sağa manevra yapan araçla çarpıştı.
Motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarında bulunan kapalı bir iş yerinin camına çarptı. Motosikletin ön kısmı iş yerine girerken, şans eseri kazada yaralanan olmadı. Kaza anı saniye saniye motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
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