SHGM'ye geçen yıl çevrim içi en fazla şikayet 'uçuş iptali'nden geldi
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne (SHGM) geçen yıl internet yoluyla yapılan şikayetlerde ilk sırayı "uçuş iptali" aldı.
|13 Nisan 2021 11:08
|+Aa- Yazdır
AA muhabirinin, SHGM'nin 2020 yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, Genel Müdürlüğün çağrı merkezi 7 gün 24 saat hizmet veriyor.
Geçen yıl hava yoluna ilişkin çevrim içi form yoluyla da 3 bin 640 şikayette bulunuldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının hava yolu ulaşımını olumsuz etkilediği 2020'de, çevrim içi formla en fazla şikayet 3 bin 52 ile uçuş iptaline yönelik yapılırken ikinci sırada 305 ile uçuşun ertelenmesi yer aldı.
Uçağa kabul edilmeme 261 ile üçüncü sırada yer alırken dördüncü sıradaki şikayet konusu 22 ile alt/üst sınıfa yerleştirme oldu.
Çevrim içi form yoluyla yapılan şikayet sayısı, 2019'da 4 bin 323 olarak kayıtlara geçmişti.
SHGM'ye çevrim içi formla gelen başvuruların yıl ve konu bazlı dağılımı şöyle:
|Konu
|2019
|2020
|Uçağa kabul edilmeme
|385
|261
|Uçuş iptali
|2.081
|3.052
|Uçuş tehiri
|1.821
|305
|Alt/Üst sınıfa yerleştirme
|36
|22
|Toplam
|4.323
|3.640
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Mutant virüsle birlikte çocuklarda Kovid belirtileri görülmeye başladı
13 Nisan 2021 12:51
|Kişilik hakları ihlal edilenler 'unutulma hakkı'nı kullanabilecek
13 Nisan 2021 12:40
|Köy imamı, sahura kalkamayan vatandaşları aracıyla gezerek tek tek uyandırdı
13 Nisan 2021 11:59
|Başkent'te patates ve soğan dağıtımına başlandı
13 Nisan 2021 11:35
|Veteriner hekimler Kovid-19 aşısında 'öncelik' taleplerini yineledi
13 Nisan 2021 11:33
|Van ve Hakkari için fırtına uyarısı
13 Nisan 2021 11:05
|Kalp hastaları, 'oruç tutma' kararını hekimiyle birlikte almalı
13 Nisan 2021 10:53
|Edirne'de vatandaşlar 'eş-dost' ziyaretleri yapanlara sitem ediyor
13 Nisan 2021 10:45
|Bolu'daki Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 75'e yükseldi
13 Nisan 2021 10:39
|Sahursuz oruç tutmak bağışıklığı savunmasız bırakabilir
13 Nisan 2021 10:23