1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Anne- kızı uyku ilacı kattığı menemenle uyutup, 1 kilo altını çaldı

Bursa'da, Özbekistan uyruklu Sarvinoz I. (28), evlerinde çalıştığı E.Ç. adlı kadın ile annesi M.T.'yi içerisine uyku ilacı kattığı menemenle uyutarak yaklaşık 1 kilo altın ve 15 bin TL nakit parayı çalarak kaçtı.
 13 Nisan 2021 13:04
+Aa- Yazdır
Anne- kızı uyku ilacı kattığı menemenle uyutup, 1 kilo altını çaldı

Olay, 5 Nisan'da Kestel ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi ailesi, evlerinde yardımcı olması amacıyla bir tanıdıklarının tavsiyesiyle Özbekistan uyruklu Sarvinoz I. ile anlaştı. Sarvinoz I., 29 Mart'ta İstanbul'dan Bursa'ya gelerek, ailenin evinde çalışmaya başladı. İddiaya göre 5 Nisan sabahı Sarvinoz I., kahvaltı için hazırladığı menemenin içerisine uyku ilacı kattı. Evde bulunan E.Ç. ile annesi M.T., bir süre sonra uykuya daldı. Sarvinoz I., evde bulunan yaklaşık 1 kilo altın ve 15 bin TL parayı alarak çantaya doldurdu, ardından da başörtüsü takarak, evden çıktı.

İslam Çiftçi, anne ve anneannesinin bulunduğu odanın kapısının kilitli olduğunu öğrenince eve geldi. Sarvinoz I.'nın evde olmadığı fark eden İslam Çiftçi, para ve altınları kontrol etti. Para altınların çalındığını gören Çiftçi, polise haber verdi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden elinde çantayla çıktığı belirlenen Sarvinoz I.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

'SÜREKLİ BİR ŞEYLERİ SORGULUYORDU'

Sarvinoz I.'nın işe alım süreci hakkında bilgiler veren İslam Çiftçi, "Annem ve anneanneme yardım için temizlikçi bir kadın lazımdı. Daha önce yanımızda çalışan yabancı uyruklu kadınlar oluyordu. Bir tanıdık vasıtasıyla biz bu kadına ulaştık. Pasaportunu inceledik, herhangi bir sıkıntısı yoktu. Geldiği gün otogardan aldık. Konuşkan birisiydi. Sürekli bir şeyleri sorguluyordu. Sürekli evin en sakin zamanlarını soruyordu. Anneanneme yakın ilgi gösterip mal varlığını sorguluyordu. Hep onun derdindeydi. 'Altınınız var mı? Para var mı? Fakir misiniz?' gibi sorular soruyordu. Bizden bilgi almak amacıyla hepimize sorular soruyordu" dedi.

'ISRARLA MENEMENİ YEDİRMEYE ÇALIŞMIŞ'

Olay gününü anlatan Çiftçi, "Olay günü sabahında kahvaltı hazırladıktan sonra ısrarla menemen yedirme isteğinde bulunmuş. Sürekli ısrar etmiş. Normalde diyeti önerir, yemek yemelerine izin vermezdi. Menemeni bolca anneme yedirmeye çalışmış. İçerisinde sakinleştirici varmış. Bizimkiler kendinden geçmiş. Anneme kimin ne zaman işten geleceğini sormuş. Daha sonra kapıyı annem ve anneannemin üzerine kilitlemiş. Anneannemin evinden, bizim yanındaki evimize geçip oradaki altın ve paraları aldıktan sonra kapıları kilitleyip kayıplara karışıyor. Sofranın yarısını toplamış, kalan yarısını toplamamış. Annem yarım saat sonra fark edip dışarı çıkmaya çalışmış. Kapının kilitlendiğini fark etmiş" diye konuştu.

'İKİ DOLMUŞ DEĞİŞTİREREK İZİNİ KAYBETTİRMİŞ'

Şüpheliye dair şimdiye kadar bir ize rastlanmadığını belirten İslam Çiftçi, "Kardeşim, gece saatlerinde evde gezdiğini fark etmiş. Anneannem rahatsız olur diyerek kardeşim kadına kızmış. Gece geç saatlerde gezmemesi gerektiğini söylemiş. O da sürekli evi geziyormuş. Sabahlara kadar uyumuyormuş. Bir kiloya yakın altın, 15 bin lira da nakit parayı alarak kayıplara karıştı. Öğrendiğimiz kadarıyla iki dolmuş değiştirmiş. Davutdede taraflarında izini kaybettirmiş. Bindiği dolmuşlarda da anladığımız kadarıyla terminale gidiş yolu aramış. Evden çıktığı anların güvenlik kameraları var. Anneannemin kürkünü ve baş örtüsünü almış. Normalde başı açık bir kadın. Kendini kamufle ederek, evden çıkmış" ifadelerini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Başkentte geçen yıl 523 milyon 457 bin liralık kamu zararı engellendi
13 Nisan 2021 12:59		 Motosikletin iş yerine girdiği kaza kask kamerasında
13 Nisan 2021 12:56
Kırklareli'nde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi yaşamını yitirdi
13 Nisan 2021 12:35		 Jandarma'dan sahte evrak operasyonu
13 Nisan 2021 12:02
Ali Erbaş, ramazanı evde geçireceklere tavsiyelerde bulundu
13 Nisan 2021 11:06		 Feyza Aktan: Özcan Deniz beni birçok kez dövdü
13 Nisan 2021 10:52
Yeğeninin kaybolduğu gerekçesiyle site güvenliğini dövdü
13 Nisan 2021 09:05		 Siber dolandırıcılar 'yardım'la kandırıyor
13 Nisan 2021 08:52
Dolandırıcıların yeni numarası: Maske cezası
13 Nisan 2021 08:46		 248 milyon liralık yolsuzluğun şifreleri ortaya çıktı
13 Nisan 2021 08:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:12 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:07 - Kütahya'da bağ evinde saklanan FETÖ hükümlüsü yakalandı13:04 - Anne- kızı uyku ilacı kattığı menemenle uyutup, 1 kilo altını çaldı12:59 - Başkentte geçen yıl 523 milyon 457 bin liralık kamu zararı engellendi12:56 - Motosikletin iş yerine girdiği kaza kask kamerasında12:53 - Ulaştırma Bakanlığından transit geçiş belgeleriyle ilgili açıklama
12:51 - Mutant virüsle birlikte çocuklarda Kovid belirtileri görülmeye başladı12:50 - Çeyrek altın ne kadar?12:47 - AİHM'den Ahmet Altan için hak ihlali kararı12:40 - Kişilik hakları ihlal edilenler 'unutulma hakkı'nı kullanabilecek12:38 - Marmara'nın güney ve batısı ile Ege Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar bekleniyor12:35 - Kırklareli'nde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi yaşamını yitirdi
12:34 - 'Yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden birisi olduk'12:33 - Senegal'e giden Türk hayırseverler, ihtiyaç sahiplerinin bakkal borçlarını ödedi12:26 - İllegal faaliyetlerini perdelemek isteyen FETÖ, tüm lobi araçlarını kullanıyor12:19 - AYM: Kamulaştırma bedeli değer kaybına uğratılan başvurucuların hakları ihlal edildi12:18 - Gün ortası döviz fiyatları
12:02 - Jandarma'dan sahte evrak operasyonu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Acun Ilıcalı: Namusuma söz söyletmem
Bakan Koca: Uğur hoca söz verdi
Ramazan tedbirleri masada ilk gündem
Adalet Bakanı'ndan doktoru gözaltına alan savcı hakkında inceleme izni
Memurlar emekli olmak için Temmuz 2021 Katsayı artışını beklemeli mi?
Hande Fırat'ın yüzünde deterjan patladı! İki gözünde hasar var
Faizsiz konut sisteminde yeni dönem: İşte başvuruda bulunan 35 şirket
42 muvazzaf asker, 14 görevde polis 84 kişiye FETÖ gözaltısı
İlkokul öğretmenleri için aşı randevuları açıldı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, evliliğinin 13. yıl dönümünü kutladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zem 1
ilk göz ağrısı 2
zağlı 2
kan vermek 3
terazi yükselen kova 1
hassa 2
Kült Film 3
5s 1
yaşanabilir şehir 2
Mondrogon ateşkes anlaşması 1
SON İLANLAR
Çanakkale Geyikli Belediyesi engelli işçi alacak
2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü engelli işçi alacak
2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
44. Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Akhisar Belediyesi 45 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam