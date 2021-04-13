Kütahya'da bağ evinde saklanan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
|13 Nisan 2021 13:07
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Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet G'nin (45), İstasyon Mahallesi'ndeki bir bağ evinde saklandığı bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen ekiplerin geldiğini fark eden hükümlü, otomobille kaçmaya çalışırken yakalandı.
Meslekten ihraç edilen sağlık personeli olduğu belirlenen hükümlünün, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.
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