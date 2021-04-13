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Açılışını Bakan Selçuk'un yaptığı Masal konağında korkutan yangın
Sivas'ta geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açılışı yapılan Masal Konağı'nda yangın çıktı. Yangında binada maddi hasar oluştu.
|13 Nisan 2021 13:26
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Edinilen bilgilere göre yangın, saat 12.30 sırlarında Akdeğirmen Mahallesi, Hölüklük Caddesi üzerinde bulunan Masal Konağı'nda meydana geldi. Geçtiğimiz geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açılışı yapılan konakta yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. Masal Konağı'nda görevli personellerse yangının korku dolu içerisinde izlediler. Yangında binada hasar oluştu. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de olay yerine gelerek yangın hakkında bilgi aldı. Bakan tarafından açılışını yapılan konakta öğrencilere el sanatları eğitimi eğitimi veriliyordu.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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