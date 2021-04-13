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Düşürdüğü telefonunu almak için traktörden inerken tetiğine dokunduğu tüfekle öldü

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde traktörün üzerindeyken düşürdüğü cep telefonunu almak isteyen Sergen Köse (26), kazara koltuğun arkasında bulunan tüfeğinin tetiğine dokununca kalbinden vurulup hayatını kaybetti.
 13 Nisan 2021 13:30
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Düşürdüğü telefonunu almak için traktörden inerken tetiğine dokunduğu tüfekle öldü

Şarköy'ün Kızılcaterzi Mahallesi'nde besicilik yapan Sergen Köse, süt güğümlerini yükledikten sonra römorkun üzerinden traktöre geçmek istedi. Köse, bu sırada cep telefonunu düşürdü. Sergen Köse, traktör ile römorkun bağlantı noktasının olduğu bölüme düşen cep telefonunu almak için inerken eli koltuğun arkasında bulunan tüfeğin tetiğine dokundu. Ateş alan silahtan çıkan domuz kurşununun kalbine isabet ettiği Köse, kanlar içinde yere düştü.

Hayriye Köse, yaklaşık 200 metre mesafedeki ahıra gittiğinde oğlunu yaralı buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Köse, kaldırıldığı Şarköy Devlet Hastanesi'nde doktorların çabalarına karşın kurtarılamadı.
DHA
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