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Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiden 2'si FETÖ mensubu çıktı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıstan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu açıklandı.
 13 Nisan 2021 13:41
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Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiden 2'si FETÖ mensubu çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından FETÖ ile mücadelenin hudutlarda da aralıksız devam ettiği belirtilerek, Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıstan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu açıklandı. MSB paylaşımda, "FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor. İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
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