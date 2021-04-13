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Uzmanından 'sahur ile iftar arasında ilaç alımı' uyarısı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve İyi Klinik Uygulama Merkezi Başaraştırıcısı Dr. Ahmet İnal, bazı hastaların ramazan ayında ilaç kullanımını bıraktığını belirterek, "Yapılan hata şu; hastalarımız, günde 3 defa ilaç içecekse bunu sahur ile iftar arasına sıkıştırmaya çalışıyor. Maalesef bu ilaç kullanımına uygun bir şey değil" dedi.
 13 Nisan 2021 13:45
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Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, ramazan ayında ilaç kullanımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. İnal, hastaların ramazan ayında kullandıkları ilaçları bırakmaması gerektiğini ancak bazı kişilerin oruç tutabilmek için ilaçlarını bırakabildiğini belirtti.

Bu tür durumlarda hastalarda olumsuz etkileri gördüklerini söyleyen İnal, "Hastalarımızın doktorlarının kontrolünde gerekiyorsa ilaçlarını kullanmaları gerekiyor. Yapılan hata şu; hastalarımız günde 3 defa ilaç içecekse bunu sahur ile iftar arasına sıkıştırmaya çalışıyor. Yani insanlarımız oruç tutmak için iftardan sonra bu ilacı 3 defa almaya çalışabiliyor. Maalesef bu ilaç kullanımına uygun bir şey değil. Yani biz günde 3 defa ilaç kullanımını öneriyorsak bu 8 saat arayla demektir. 3 defa ilaç kullanan kişinin 08.00'de, 16.00'da ve 24.00'te ilaç alması gerekiyor. Eğer bu tür bir mecburiyetiniz varsa bunun zaten kazası mevcut. Dolayısıyla kazasını yapabiliyorsunuz. O nedenle ramazan ayında insanların öncelikle sağlığını düşünmesi lazım. Sonrasında iyileştiklerinde oruçlarını kaza yapabilirler. İnsanların düzgün bir şekilde ilaçlarını kullanması şart. Özellikle yaşlı hastalarımızda biz bu durumu görüyoruz. Yaşlı insanlarımız oruç tutmayı çok istiyor. Bunu anlıyoruz ama eğer tedavimiz öncelikliyse bu tedavinin yapılması gerekiyor" dedi.

'AŞILANMANIN DEVAM ETMESİ ŞART'

Dr. Ahmet İnal, pandemi şartlarında toplumun aşılanması gerektiğine de dikkat çekerek, "En kısa sürede bunun bitirilmesi lazım. Yoksa bu mutant virüsün yayılma hızıyla beraber ve yeni mutantlar çıkacak. İngiltere mutantının yerine başka mutantlar da karşımıza çıkacaktır. Dolayısıyla aşılanmanın bir an önce yapılması lazım. Zaten Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın da 'Ramazanda aşılanma yapılabilir' diye açıklaması var. O nedenle oruç tutan insanlarımızın buna binaen aşılanmasında hiçbir sorun görmüyoruz. O yüzen bizim bu pandemiyi yenebilmemiz için aşılanmanın devam etmesi şart" diye konuştu.

DHA
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