Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, 31 ülkede görevlendirilen 1644 öğretmene 'ölçme değerlendirme eğitimi' verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Yurt dışındaki gerçekleştirdiğimiz eğitimler, farklı içeriklerle sürekli olarak devam edecek. Önümüzdeki dönemde, Türk okullarına yönelik, Türkçe ve Türk kültürü öğretmenlerine farklı eğitim programları da uygulanacak"
 13 Nisan 2021 13:50
+Aa- Yazdır
MEB, 31 ülkede görevlendirilen 1644 öğretmene 'ölçme değerlendirme eğitimi' verdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 31 ülkede görevlendirilen 1644 öğretmene, ölçme değerlendirme eğitimi verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının eğitim ihtiyacının karşılanması, Türkiye ile olan kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve Türk dilinin yaşatılması amacıyla yurt dışına görevlendirilen öğretmenlere yönelik ölçme değerlendirme eğitimi başlatıldı.

Eğitimler, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görevli ölçme değerlendirme uzmanları tarafından, 31 ülkenin saat farkları da dikkate alınarak, iki farklı grup olacak biçimde, dört farklı gün ve saatte düzenlendi.

"Sınıf İçi Değerlendirme" eğitimi, Türkiye saatinden geride olan Almanya, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerdeki görevli öğretmenlere 22 Mart'ta, Türkiye saatinden ileri olan Azerbaycan, Katar gibi ülkelerdeki görevli öğretmenlere ise 24 Mart'ta verildi.

Alternatif/Yeni Değerlendirme Yöntemleri eğitimleri ise 29 Mart ve 2 Nisan tarihlerinde yapıldı.

- "Yurt dışındaki öğretmenler için ilk kez bu konuda eğitim düzenleniyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yurt dışındaki öğretmenler için ilk kez bu konuda bir eğitim düzenlendiğini belirtti.

Selçuk, eğitimlerin Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Bosna Hersek, Fransa, Gürcistan, İran, İsviçre, İtalya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuveyt, Lübnan, Moldova, Özbekistan, Romanya, Suudi Arabistan, Sudan, Tacikistan, Tunus, Türkmenistan ve Yunanistan'da görevli toplam 1644 öğretmeni kapsayacak şekilde tasarlandığını aktardı.

"Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi" ana başlığı altında çevrim içi platformda iki eğitim gerçekleştirildiğini dile getiren Selçuk, uygulamaya ilişkin şunları kaydetti:

"İlk eğitimimiz, yurt dışında görevli öğretmenlerin sınıf içi ölçme ve değerlendirme yeterliklerinin geliştirilmesi amacıyla 'Sınıf İçi Değerlendirme', ikinci eğitimimiz ise klasik ve geleneksel değerlendirme yöntemlerinin tamamlayıcısı olarak kullanılabilecek yöntemleri aktarabilmek için 'Alternatif/Yeni Değerlendirme Yöntemleri' başlığında gerçekleştirildi. Yurt dışındaki gerçekleştirdiğimiz eğitimler, farklı içeriklerle sürekli olarak devam edecek. Önümüzdeki dönemde, Türk okullarına yönelik, Türkçe ve Türk kültürü öğretmenlerine farklı eğitim programları da uygulanacak."

Bakan Selçuk, süreci koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e, eğitimlerin öğretmenlere etkin bir biçimde ulaştırılmasını sağlayan Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili'ye, gerekli teknik desteği sağlayan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz'a, eğitimleri planlayan ve veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ile çalışma arkadaşlarına, Veri Analizi ve İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı ve Soru Oluşturma ve Geliştirme Daire Başkanlığı çalışanlarına teşekkür etti.

- "Eğitimlere devam edeceğiz"

Bakan Selçuk, eğitimlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, "Yurt dışında görev yapan öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini ve sınıf içi uygulamaları desteklemek amacıyla yeni bir adım attık. 31 ülkeden 1644 meslektaşımın katılımıyla ölçme değerlendirme mesleki gelişim programının ilkini tamamladık. Eğitimlere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Özel eğitim öğrencisi duru evden sınıfa canlı bağlanıyor
12 Nisan 2021 18:40		 MEB'in çalışmalarıyla BİLSEM bu yıl 1103 patent başvurusu yaptı
12 Nisan 2021 18:03
MEB Tasarım Beceri Atölyesi Rehberini yayımladı
12 Nisan 2021 14:40		 Bakan Ziya Selçuk'tan 'canlı sınıf' açıklaması
11 Nisan 2021 14:49
Malatya'ya elektronik sınav merkezi açılacak
10 Nisan 2021 11:21		 MEB'den mesleki eğitim merkezlerini güçlendirecek yeni düzenleme
10 Nisan 2021 09:54
'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ne 287 milyon liralık destek'
09 Nisan 2021 11:19		 LGS'ye katılacaklar için nisan ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı
09 Nisan 2021 10:04
MEB'den 29 ile 34 bin 445 tablet bilgisayar
08 Nisan 2021 14:51		 Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında öğrenciler sanatla buluşuyor
08 Nisan 2021 12:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:45 - Yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'i aştığı ilde 'ev ziyareti' uyarısı14:43 - FETÖ sanığı eski kaymakama 15 yıla kadar hapis istendi14:42 - Yunanistan'ın sınır dışı ettiği FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası14:40 - Bu cihaz ile sağlık çalışanları hastalarla daha az temas kuracak14:36 - AİHM'den, Demirtaş'ın başvurusuna 'kabul edilemez' kararı14:33 - 'Siri' ağzından kaçırdı: Apple gelecek hafta geri dönüş mü yapacak?
14:28 - Bu ilçede bir günde 187 ev karantinaya alındı14:24 - Turizm çalışanları aşılanmaya başladı14:21 - Mutasyonlu virüse karşı yerli ilaç geliştirildi14:18 - Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi14:14 - TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri için başvurular başladı14:09 - Kayıp sağlık çalışanı arkadaşının evinde ölü bulundu
14:08 - Doktor aracıyla tıra arkadan çarparak hayatını kaybetti14:06 - Danıştay, 2577'nin 10 ve 11. maddelerindeki dava açma sürelerini yorumladı14:03 - Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise hapis cezası13:59 - Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarları, yeniden hakim karşısında13:55 - İkinci el online otoda fiyatlar düştü, satışlar yüzde 48 arttı
13:52 - Terör örgütünün sakladığı gerçek örgütsel dokümanda çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Acun Ilıcalı: Namusuma söz söyletmem
Adalet Bakanı'ndan doktoru gözaltına alan savcı hakkında inceleme izni
Bakan Koca: Uğur hoca söz verdi
Hande Fırat'ın yüzünde deterjan patladı! İki gözünde hasar var
Ramazan tedbirleri masada ilk gündem
Memurlar emekli olmak için Temmuz 2021 Katsayı artışını beklemeli mi?
Faizsiz konut sisteminde yeni dönem: İşte başvuruda bulunan 35 şirket
İlkokul öğretmenleri için aşı randevuları açıldı
42 muvazzaf asker, 14 görevde polis 84 kişiye FETÖ gözaltısı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, evliliğinin 13. yıl dönümünü kutladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaşanabilir şehir 2
Theodoros angelopoulos 1
dakikada yüz kelime konuşmak 4
unutulma hakkı 1
tilt olmak 1
orucu bozan şeyler 3
boomer 2
Gabya 1
Maça Yarım saat kala,Adam eksik diye halı sahaya çağrılmak 2
yazın yağar kar başıma 3
SON İLANLAR
Miami Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi engelli işçi alacak
2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü engelli işçi alacak
2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
44. Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam