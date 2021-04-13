Doktor aracıyla tıra arkadan çarparak hayatını kaybetti
|13 Nisan 2021 14:08
|+Aa- Yazdır
Kaza, dün öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Körfez Sevindikli gişeleri İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere 34 BMK 261 plakalı Volkswagen marka otomobili ile yola çıkan Abdullah Fatih Demirci, bir anda aracının kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, önünde ilerleyen tıra arkadan çarparak parçalandı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Demirci, olay yerinde hayatını kaybetti. Bir ilaç firmasında çalıştığı öğrenilen ve doktor olan Demirci'den geriye eşi ve bebeği ile çekilmiş mutluluk fotoğrafları kaldı.
Yaklaşık 3 yıl önce evlenen Demirci'nin 1 yıl önce bebeğinin dünyaya geldiği öğrenildi. Kendisi gibi doktor olan ve özel bir hastanede görev yapan Prof. Dr. Mustafa Demirci'nin oğlu olduğu öğrenilen Demirci'nin cenazesi, Kocaeli'deki işlemleri sonrasında defnedilmek üzere memleketi Uşak'ın Banaz ilçesi Kızılhisar köyüne gönderildi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi
13 Nisan 2021 14:18
|Kayıp sağlık çalışanı arkadaşının evinde ölü bulundu
13 Nisan 2021 14:09
|Düşürdüğü telefonunu almak için traktörden inerken tetiğine dokunduğu tüfekle öldü
13 Nisan 2021 13:30
|Açılışını Bakan Selçuk'un yaptığı Masal konağında korkutan yangın
13 Nisan 2021 13:26
|Anne- kızı uyku ilacı kattığı menemenle uyutup, 1 kilo altını çaldı
13 Nisan 2021 13:04
|Başkentte geçen yıl 523 milyon 457 bin liralık kamu zararı engellendi
13 Nisan 2021 12:59
|Motosikletin iş yerine girdiği kaza kask kamerasında
13 Nisan 2021 12:56
|Kırklareli'nde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi yaşamını yitirdi
13 Nisan 2021 12:35
|Jandarma'dan sahte evrak operasyonu
13 Nisan 2021 12:02
|Ali Erbaş, ramazanı evde geçireceklere tavsiyelerde bulundu
13 Nisan 2021 11:06