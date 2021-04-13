Kayıp sağlık çalışanı arkadaşının evinde ölü bulundu
|13 Nisan 2021 14:09
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10 Nisan Cumartesi günü öğlen saatlerinde mesaisinin ardından 53 AR 201 plakalı aracıyla iş yerinden ayrılan ve daha sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Adem Polat (39), Esenyurt'ta arkadaşının evinde ölü bulundu. Dün gece 22.30 sıralarında Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gelen bir ihbar üzerine ekipler, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde bulunan bir eve gitti. Ekipler, Adem Polat'ı evin içerisinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Polat'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Sosyal medyadan tanıştığı arkadaşının evinde bulundu
Evli ve 2 çocuk babası olan Polat, kısa bir süre önce sosyal medya üzerinden N.Y. isimli kişinin evinde ölü olarak bulundu. Olay sonrası N.Y.'nin evde olmadığı ve psikolojik tedavi için hastaneye yatırıldığı öğrenildi. Polat'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
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