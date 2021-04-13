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TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri için başvurular başladı

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) paydaşı olduğu dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji etkinliği TEKNOFEST'in öncelikli alanlarını kapsayan ve TÜBA tarafından ihdas edilen "TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri" için 28 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.
 13 Nisan 2021 14:14
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TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri için başvurular başladı

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, yazılı açıklamasında, dünyanın bilimsel çalışmalar konusunda her geçen gün hızını artırdığını belirterek, Türkiye'nin de tüm bu gelişim ve değişimi yaşadığını ifade etti.

Alanında uluslararası bir marka değere sahip olan TEKNOFEST'in tüm sınırları zorlayarak başarılarına devam ettiğini vurgulayan Şeker, "Deneyimin ve gençlerin birlikteliğinden doğan sinerjinin nasıl bir etkiye dönüştüğünü TEKNOFEST ile birlikte yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şeker, TÜBA olarak gençlerin uygulama ve pratikte ortaya koydukları eserlerin yanı sıra akademik düzeyde tematik yeni stratejik başlıklarda da yarışmalarını arzu ettiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bilimsel ve topyekun kalkınması için bilimin öneminin takdir ve kabulünü geliştirme amacı doğrultusunda, üstün başarılı bilim insanlarını onurlandırmak ve ödüllendirmek, bilimsel çalışmaları ve bilim insanlığını teşvik etmek, Türkiye'nin ulusal önceliklerini dikkate alarak bilim politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak misyonuyla hareket ediyoruz. 2019'dan bu yana paydaşı olduğumuz TEKNOFEST'in öncelikleri arasında teknoloji ve tasarım, bilgi ve iletişim teknolojileri, Milli Teknoloji Hamlesi'nin uluslararası ilişkiler, kalkınma politikaları, eğitim yaklaşımları, güvenlik politikaları konularını içeren sosyal bilimler alanlarının yer aldığını biliyoruz. TÜBA olarak programladığımız Doktora Bilim Ödülleri'ni de bahsi geçen alanlarda Türkiye kaynaklı yazılan doktora tezlerini ödüllendirmek üzere kurguladık. Yapay zeka, makine öğrenmesi, otonom sistemler, robotik ve mekatronik sistemler, modelleme ve simülasyon teknolojileri, enerji, hibrit ve elektrikli araç teknolojileri, hava, uzay ve insansız sualtı sistemlerine yönelik teknolojiler, siber güvenlik ve kriptoloji, eğitim, sağlık, tarım ve ekoloji teknolojileri ve biyoteknoloji gibi konularda 2018-2019-2020 yıllarında yazılmış tezleriyle bilim insanları başvurularını 28 Mayıs'a kadar bireysel yapabilir ya da TÜBA üyeleri ile YÖK, TÜBİTAK, TÜSEB ve üniversite rektörlükleri tarafından önerilebilirler."

Başvuruların dijital olarak yapılacağını ifade eden Şeker, adayların bu konuda detaylı bilgiye TÜBA internet sayfasından ulaşabileceğini bildirdi.

- Birinciye 30 bin lira ödül

Ödül kapsamında TEKNOFEST'in öncelikli alanları arasında sayılan konularda yapılan doktora tezleri bilimsel değerlendirme süreçlerine tabi tutulacak. Süreçlerin sonunda birinci olan tezin yazarına 30 bin, ikinciye 25 bin ve üçüncüye ise 20 bin lira para ödülü verilecek.

Başvuruların istenen bilgilerle birlikte "teknofest.odulu@tuba.gov.tr" adresine e-posta yoluyla, aynı zamanda dijital olarak harici bellekle posta yoluyla TÜBA'nın "Bayraktar Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi No:112 Çankaya/Ankara" adresine gönderilmesi gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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