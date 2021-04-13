Bu ilçede bir günde 187 ev karantinaya alındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 187 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
|13 Nisan 2021 14:28
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Islahiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bazı mahallelerde Kovid-19 vakalarının artması üzerine 187 evde karantina uygulanmasına karar verdi.
Polis ve jandarma ekipleri, evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazısı astı, güvenlik şeridi çekti.
Karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarının 10 gün boyunca Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı belirtildi.
İslahiye Belediyesi ekipleri de evlerde dezenfeksiyon yaptı.
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