'Siri' ağzından kaçırdı: Apple gelecek hafta geri dönüş mü yapacak?
|13 Nisan 2021 14:33
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Meraklı Apple kullanıcılarının yeni ürünler ve etkinlikler hakkındaki sorularını, şirketin internet sitesine yönlendirerek geçiştiren ses asistanı Siri bu kez baltayı taşa vurdu.
Siri, Reuters muhabirlerinin iPhone'larla ilgili bir sonraki tanıtımın ne zaman olacağı sorusuna "Özel etkinlik 20 Nisan Salı günü Cupertino, CA.'deki Apple Park'ta. Tüm detaylara Apple.com sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz" yanıtını veriyor. İlk olarak MacRumors sitesinin fark ettiği bu duruma ilişkin Apple'dan henüz açıklama gelmedi.
Koronavirüs nedeniyle geçen yıldan beri etkinlikleri çevrimiçi olarak düzenleyen Apple normalde mart aylarında yeni ürünlerini tanıtıyor. Teknoloji sitelerinde şirketin hazirandan önce yeni iPad Pro modellerini ve diğer yeni ürünleri tanıtabileceğine dair söylentiler var.
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