Bu cihaz ile sağlık çalışanları hastalarla daha az temas kuracak
|13 Nisan 2021 14:40
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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi ve bir bilgi teknolojileri şirketi işbirliğiyle acil servislerde kullanılmak üzere sağlık çalışanlarının hastalarla temasını en aza indiren cihaz geliştirildi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinde kullanılmaya başlanan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) özgü tanı sorularını içeren yazılım ile ateş ölçer ve oksimetre cihazlarından oluşan PandeMİK, dokunmatik ekranla çalışıyor.
PandeMİK, dijital termometre ile ateş, puls oksimetre ile oksijen satürasyonu ölçümü yaparak hastaya Sağlık Bakanlığının salgın tarama algoritmasında yer alan soruları yöneltiyor.
Cihaz, kısa sürede triajı tamamlayarak hastayı cep telefonuna gönderdiği SMS ile uygun polikliniğe yönlendiriyor.
Patent ve etik kurul başvuruları yapılan cihazın daha sonra diğer hastanelerde kullanımının yaygınlaşması ve salgınla mücadeleye katkı sağlaması bekleniyor.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, sağlık-sanayi iş birliği çalışmaları çerçevesinde acil servislerde hastaların triajını dijital olarak gerçekleştirebilecek akıllı cihaz geliştirildiğini belirterek çalışmada emeği geçenleri kutladı.
Şirketin genel müdürü Ertan Göral da salgın sürecinde Ar-Ge merkezlerinin kesintisiz çalışmaya devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Sağlık sektörü için pek çok ürün geliştirdik. 70 yıllık sanayi tecrübemizi, mühendislik ve üretim gücümüzü sağlık çalışanlarının hizmetine sunduk. Bu çalışmanın son örneği sağlık çalışanlarına bulaş riskini en aza indiren ve acile gelen hastanın hızlı bir şekilde ilgili polikliniğe yönlendirilmesini sağlayan PandeMİK oldu. Holding olarak pandemi tedbirlerini kesintisiz uygulamaya devam ederken, çok zor koşullarda hizmet verilen sağlık sektörüne faydalı olacak projeler üretmeyi, sağlık-sanayi iş birliği kapsamında yeni ürünler geliştirmeyi çok önemsiyoruz. Bu alanda çalışmalarımız devam edecek."
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