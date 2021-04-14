YÖK'ten mecburi hizmet sürelerinin hesaplanmasına dair önemli karar!
|14 Nisan 2021 10:55
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Bilindiği üzere, devlet yükseköğretim kurumlarına atanan araştırma görevlileri başka üniversitede lisansüstü görmeleri amacıyla kadrolarının bulunduğu kurumlara "mecburi hizmet" yüklenmeleri karşılığında 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca geçici olarak görevlendirilebilmektedir.
Bu durumda olan kişiler lisansüstü eğitim süreçlerine devam etmekte iken, YÖK onayı ile tez aşamasında kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarına geri dönme hakkına sahiptir. Bu çerçevede, gerek yüksek lisans aşamasında gerekse doktora eğitimi devam ederken tez aşamasında kurumlarına dönen araştırma görevlilerinin mecburi hizmet başlangıç tarihlerinin hesaplanmasıyla ilgili önemli bir karar aldı.
Buna göre; aşağıdaki örnekler üzerinden sırasıyla maddeler halinde açıklayalım:
A) YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ İÇİN GÖREVLENDİRİLEN KİŞİNİN BU EĞİTİMİNİ TAMAMLAMAYIP DÖNMESİ HALİNDE MECBURİ HİZMET DURUMU
Yüksek lisans eğitimi için görevlendirilen kişilerin mecburi hizmet yükümlülüğü kadro iadesinin yapılıp kadrosunun bulunduğu üniversitede göreve başlama tarihinden itibaren başlatılacaktır.
B) YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA EĞİTİMİ İÇİN GÖREVLENDİRİLEN KİŞİNİN DOKTORA TEZ AŞAMASINDA DÖNMESİ HALİNDE MECBURİ HİZMET DURUMU
Yüksek lisans ve doktora eğitimi için görevlendirilen kişilerden doktora eğitimlerini tamamlamadan kadrosunun bulunduğu üniversitelere kadro iadesi yapılanların, yüksek lisansa ilişkin mecburi hizmet yükümlülüğünün kadro iadesinin yapılıp üniversitede göreve başlama tarihinden itibaren başlatılacak, doktora eğitimlerine ilişkin mecburi hizmet yükümlülüğü ise yüksek lisans eğitimine dair mecburi hizmet sürenin tamamlanmasından sonra başlatılacaktır.
C) DOKTORA EĞİTİMİ İÇİN GÖREVLENDİRİLEN KİŞİNİN DOKTORA TEZ AŞAMASINDA DÖNMESİ HALİNDE MECBURİ HİZMET DURUMU
Doktora eğitimi için görevlendirilen kişilerden doktora eğitimlerini tamamlamadan kadrosunun bulunduğu üniversitelere kadro iadesi yapılanların, doktora eğitimlerine ilişkin mecburi hizmet yükümlülüğü, bu eğitimlerini tamamlamalarını müteakip başlatılacaktır.
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