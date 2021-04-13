Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yunanistan'ın sınır dışı ettiği FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası

Yunanistan'a kaçtıktan sonra sınır dışı edilip Türkiye'de yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu eski astsubay Yusuf Kaymaz'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
 13 Nisan 2021 14:42
+Aa- Yazdır
Yunanistan'ın sınır dışı ettiği FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kaymaz ve avukatı katıldı.

İddia makamı, duruşmada tekrarladığı mütalaasında, sanık Kaymaz'ın, örgütün gizli iletişim metotlarından olan "ankesörlü/sabit hatlardan aranma" gizli iletişim sistemine dahil olduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Son savunması sorulan sanık, 2011 yılında 28 ardışık aramanın kimlerden geldiğini bilmediğini iddia ederek, "Herhangi bir örgütle bağım yoktur." ifadesini kullandı.

Hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmeyen Kaymaz, "16 Temmuz 2016'da nizamiyede görevliydim. Üzerime düşen tüm görevi fazlasıyla yaptım. Darbe girişiminden 2 yıl sonra çatışmaların yoğun olduğu yerlere patlayıcı uzmanı olarak görevlere gönderildim. İddia edildiği gibi terörist olsaydım, tehlikeli görevlere gitmezdim. Maddi geçimsizlik ve üzerimdeki baskıdan dolayı Yunanistan'a gitme girişiminde bulundum. Ancak ne kadar hatalı bir şey olduğunu daha önceki ifadem de belirtmiştim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." beyanlarında bulundu.

Mahkeme heyeti, Kaymaz'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Olay

Konya'da, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dava açılan Yusuf Kaymaz, 18 Aralık 2020'de, Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan bir köyde bulunmuş, yurt dışından sınır dışı edildiği öğrenilen Kaymaz'ın hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu tespit edilmişti.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçtikten sonra sınır dışı edildiği anlaşılan Kaymaz, hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağına yönelik adli kontrol tedbirini ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ sanığı eski kaymakama 15 yıla kadar hapis istendi
13 Nisan 2021 14:43		 Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
13 Nisan 2021 14:03
Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarları, yeniden hakim karşısında
13 Nisan 2021 13:59		 Terör örgütünün sakladığı gerçek örgütsel dokümanda çıktı
13 Nisan 2021 13:52
Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiden 2'si FETÖ mensubu çıktı
13 Nisan 2021 13:41		 Kütahya'da bağ evinde saklanan FETÖ hükümlüsü yakalandı
13 Nisan 2021 13:07
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
13 Nisan 2021 11:01		 FETÖ'nün TSK yapılanmasında 60 şüpheliye gözaltı
13 Nisan 2021 10:59
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
13 Nisan 2021 10:41		 İnternet dolandırıcılığından yakalanan 99 zanlıdan 29'u tutuklandı
13 Nisan 2021 10:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:53 - 19 yıl önce soyulan caminin çinileri, Londra'da müzayededen çıktı14:45 - Yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'i aştığı ilde 'ev ziyareti' uyarısı14:43 - FETÖ sanığı eski kaymakama 15 yıla kadar hapis istendi14:42 - Yunanistan'ın sınır dışı ettiği FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası14:40 - Bu cihaz ile sağlık çalışanları hastalarla daha az temas kuracak14:36 - AİHM'den, Demirtaş'ın başvurusuna 'kabul edilemez' kararı
14:33 - 'Siri' ağzından kaçırdı: Apple gelecek hafta geri dönüş mü yapacak?14:28 - Bu ilçede bir günde 187 ev karantinaya alındı14:24 - Turizm çalışanları aşılanmaya başladı14:21 - Mutasyonlu virüse karşı yerli ilaç geliştirildi14:18 - Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi14:14 - TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri için başvurular başladı
14:09 - Kayıp sağlık çalışanı arkadaşının evinde ölü bulundu14:08 - Doktor aracıyla tıra arkadan çarparak hayatını kaybetti14:06 - Danıştay, 2577'nin 10 ve 11. maddelerindeki dava açma sürelerini yorumladı14:03 - Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise hapis cezası13:59 - Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarları, yeniden hakim karşısında
13:55 - İkinci el online otoda fiyatlar düştü, satışlar yüzde 48 arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Acun Ilıcalı: Namusuma söz söyletmem
Adalet Bakanı'ndan doktoru gözaltına alan savcı hakkında inceleme izni
Bakan Koca: Uğur hoca söz verdi
Hande Fırat'ın yüzünde deterjan patladı! İki gözünde hasar var
Ramazan tedbirleri masada ilk gündem
Memurlar emekli olmak için Temmuz 2021 Katsayı artışını beklemeli mi?
Faizsiz konut sisteminde yeni dönem: İşte başvuruda bulunan 35 şirket
İlkokul öğretmenleri için aşı randevuları açıldı
42 muvazzaf asker, 14 görevde polis 84 kişiye FETÖ gözaltısı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, evliliğinin 13. yıl dönümünü kutladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mondrogon ateşkes anlaşması 1
Maça Yarım saat kala,Adam eksik diye halı sahaya çağrılmak 2
halas olmak 1
endemizm 1
dolma taşı 1
sadece yaşı büyük olduğu için saygı bekleyen insan 4
ısı yalıtım 1
kombi 1
göynümek 2
zikzak 2
SON İLANLAR
Miami Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi engelli işçi alacak
2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü engelli işçi alacak
2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
44. Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam